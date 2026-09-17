Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιτέθηκε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το ευρωκοινοβούλιο

Σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαπέλυσε η ευρωβουλεύτρια και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η παρέμβαση της κ. Λατινοπούλου έγινε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κ. Λατινοπούλου κατηγόρησε την κ. φον ντερ Λάιεν για μια σειρά πολιτικών που, όπως υποστήριξε, έχουν επιβαρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες.

Κατηγορίες για ρατσισμό και μεταναστευτικό

Απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Κομισιόν, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κα φον ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις!». Η ευρωβουλεύτρια υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γεμίσει την Ευρώπη με μετανάστες, ενώ χρησιμοποίησε τον όρο «λαθρομετανάστες».

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Λατινοπούλου ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει από την τσέπη των πολιτών εκατομμύρια μετανάστες, τους οποίους συνέδεσε με τη διάλυση των γειτονιών, καθώς και με πράξεις βιασμού, παρενόχλησης και δολοφονίας. Επιπλέον, κατηγόρησε την ευρωπαϊκή πολιτική ότι οδηγεί στη νομιμοποίηση αυτών των ατόμων, δίνοντάς τους ακόμα και χαρτιά για να ψηφίζουν.

Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» χρέωσε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβάρυνση των Ευρωπαίων πολιτών με φόρους και γραφειοκρατία. Ισχυρίστηκε ότι οι πολιτικές της Κομισιόν έχουν «τσακίσει» τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες, πλήττοντας καίρια τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, η κ. Λατινοπούλου αναφέρθηκε στο κλείσιμο εργοστασίων σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, έχει ως συνέπεια την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Επίσης, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν καταστρέψει την «πυρηνική οικογένεια».

Πράσινη ατζέντα και «woke παράνοια»

Στην παρέμβασή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατηγόρησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της «πράσινης παράνοιας», της «woke ατζέντας» και της «ισλαμοποίησης της Ευρώπης». Αυτές οι πολιτικές, σύμφωνα με την ευρωβουλεύτρια, έχουν επιφέρει σειρά αρνητικών συνεπειών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Λατινοπούλου ανέφερε ειρωνικά ότι η κ. φον ντερ Λάιεν έχει φέρει μόνο «χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και Gay Pride», υπονοώντας ότι αυτές είναι οι μόνες «προσφορές» της στην Ευρώπη.

Σκάνδαλα και έλλειψη νομιμοποίησης

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παρομοίασε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με την Άγκελα Μέρκελ, λέγοντας μάλιστα ότι την έχει ξεπεράσει. Της χρέωσε ότι είναι «βουτηγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς», αναφέροντας συγκεκριμένα το «Pfizergate», τα «εξαφανισμένα μηνύματα» και την «άρνηση ελέγχου» της.

Η ευρωβουλεύτρια τόνισε ότι όλες αυτές οι ενέργειες και πολιτικές γίνονται «χωρίς τη νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών», αλλά «μόνο με τις πλάτες και τα κονέ των Σοσιαλιστών και του Weber». Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απευθύνθηκε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λέγοντας: «Κα Φον Ντερ Λάιεν μας ρημάξατε».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader