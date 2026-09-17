Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά την άρση της ασυλίας του για το Qatargate

Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας ζητά ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με υπόμνημα που κατέθεσε προς την Ολομέλεια της Βουλής. Το αίτημα υποβάλλεται προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Qatargate και να αποσαφηνιστεί πλήρως η θέση του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Ο βουλευτής Ηλείας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που διερευνώνται από τις βελγικές αρχές και υπογραμμίζει ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ιδιότητα ως ασπίδα απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Το αίτημα για την άρση της ασυλίας

Στο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά πως «δεν προβάλλω αντίρρηση στην παροχή της αιτούμενης άδειας και ζητώ από τη Βουλή να επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξη της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας».

Με αυτή την κίνηση, επιδιώκει να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας τη διάθεσή του να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

Η διευκρίνιση για το Fight Impunity

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τη σχέση του με το Fight Impunity, στο Επίτιμο Συμβούλιο του οποίου συμμετείχε μετά τη λήξη της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως σημειώνει, η συμμετοχή του είχε αποκλειστικά τιμητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν διέθετε καμία εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα στον οργανισμό. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας προσώπων που συνδέονταν με τον οργανισμό και ότι ουδέποτε ενήργησε υπέρ του Κατάρ, του Κουβέιτ ή άλλης τρίτης χώρας έναντι ανταλλάγματος.

Η πρωτοβουλία για τη βίζα του Κατάρ

Ο πρώην Επίτροπος επιχειρεί επίσης να αποσυνδέσει τη δική του θητεία από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε ούτε ενέκρινε αντίστοιχη απαλλαγή.

Η σχετική πρωτοβουλία προωθήθηκε το 2022, περίπου τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Επιτροπή, γεγονός που, κατά τον ίδιο, αποδεικνύει την ανυπαρξία σύνδεσης με τις ενέργειες αυτές.

Προγραμματισμένη προσέλευση στις βελγικές αρχές

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι η στάση του να μην ζητήσει νωρίτερα την άρση της ασυλίας του δεν υπαγορεύθηκε από πρόθεση φυγής ή αποφυγής της Δικαιοσύνης. Αντιθέτως, βασίστηκε σε νομική συμβουλή που είχε λάβει τότε, με δεδομένα και τα ζητήματα που σχετίζονταν με τη βουλευτική του ιδιότητα.

Ως νέο στοιχείο, καταθέτει ενώπιον της Ολομέλειας ότι έχει ήδη αποφασιστεί και προγραμματιστεί η οικειοθελής προσέλευσή του ενώπιον των βελγικών αρχών, μετά από συνεννόηση των νομικών του εκπροσώπων. Αυτή η κίνηση αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr