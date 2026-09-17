Νέα υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση ενισχύει τα νοικοκυριά

Μία νέα υπουργική απόφαση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, με κεντρικό της στόχο την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης ενέργειας στη χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή, που προέρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αποσκοπεί στην παροχή νέων εργαλείων για την αναχαίτιση του ενεργειακού κόστους, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Η απόφαση αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι καταναλωτές μπορούν να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια.

Επέκταση της αυτοκατανάλωσης σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα

Η νέα υπουργική απόφαση επιχειρεί να επεκτείνει την εφαρμογή των συστημάτων αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής σε ένα ευρύ φάσμα του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση εστιάζει στις πολυκατοικίες, οι οποίες αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοικιών στις αστικές περιοχές. Παράλληλα, η εφαρμογή της απόφασης προβλέπεται και για τα συγκροτήματα κατοικιών, διευρύνοντας έτσι το πεδίο δράσης των ενεργειακών αυτών συστημάτων.

Η επέκταση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση σε χιλιάδες κατοικίες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τέτοιου είδους λύσεις. Η διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτών των συστημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής, με απώτερο σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από το κεντρικό δίκτυο και την προώθηση καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Στόχος η αναχαίτιση του ενεργειακού κόστους

Ο βασικός στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την εισαγωγή της νέας αυτής απόφασης είναι η ενίσχυση της «φαρέτρας» των μέτρων που στοχεύουν στην αναχαίτιση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά. Το ΥΠΕΝ επιδιώκει να προσφέρει στους πολίτες περισσότερες επιλογές και δυνατότητες για να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Η αυτοκατανάλωση, μέσω της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση. Η δυνατότητα των κατοίκων πολυκατοικιών να συμμετέχουν σε συστήματα συλλογικής αυτοκατανάλωσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των μηνιαίων δαπανών για ενέργεια, προσφέροντας οικονομική ανάσα σε πολλά νοικοκυριά.

Διευκολύνσεις για την ανάπτυξη των συστημάτων

Η νέα υπουργική απόφαση έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των συστημάτων αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων αναμένεται να γίνουν πιο απλές και προσβάσιμες για τους ενδιαφερόμενους. Η απλοποίηση των γραφειοκρατικών βημάτων και η παροχή σαφών οδηγιών είναι κρίσιμη για την επιτυχή εφαρμογή της απόφασης.

Η διευκόλυνση αυτή αφορά τόσο τα μεμονωμένα κτίρια όσο και τις συλλογικές πρωτοβουλίες σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα. Η πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να άρει τυχόν εμπόδια που υπήρχαν στο παρελθόν, προκειμένου να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να στραφούν στην παραγωγή της δικής τους καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Θετική αποτίμηση από τον κλάδο των φωτοβολταϊκών

Οι αλλαγές που εισάγονται με τη νέα υπουργική απόφαση, ειδικά όσον αφορά τη συλλογική αυτοκατανάλωση, έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά από τους εκπροσώπους του κλάδου. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει ειδική αναφορά στις νέες ρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ανακοίνωση του ΣΕΦ δημοσιεύτηκε την επομένη της δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης, υπογραμμίζοντας την άμεση ανταπόκριση και την ικανοποίηση του κλάδου για τις προβλέψεις της. Η θετική αυτή αποτίμηση από έναν σημαντικό φορέα του ενεργειακού τομέα ενισχύει την εκτίμηση ότι οι νέες ρυθμίσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της πράσινης ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Με πληροφορίες από: Reader