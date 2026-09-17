Σφοδρή επίθεση Φλωρίδη σε ΠΑΣΟΚ: «Αυτογελοιοποίηση» στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ το πρωί της Πέμπτης (17/9), με αφορμή τη στάση του κόμματος στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι «αυτογελοιοποιήθηκε» καταθέτοντας προτάσεις τις οποίες στη συνέχεια δεν στήριξε. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους «παρακμιακό ντουέτο» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κριτική για την «αυτογελοιοποίηση»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τον δρόμο της αυτογελοιοποίησης κατά τη διάρκεια της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Όπως δήλωσε ο κ. Φλωρίδης, το κόμμα κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε να τις ψηφίσει. «Ας επέλεγε να μην καταθέσει προτάσεις», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την αντίφαση αυτής της στάσης.

Ο κ. Φλωρίδης περιέγραψε τη συγκεκριμένη τακτική ως «καταπληκτικό ντουέτο, παρακμιακό τελείως, αντικοινοβουλευτικό». Η στάση αυτή, σύμφωνα με τον υπουργό, οδήγησε σε ένα «αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα», το οποίο χαρακτήρισε ως εξευτελιστικό και ανιστόρητο.

Το «παρακμιακό ντουέτο» και η αντιπαράθεση

Στο επίκεντρο της κριτικής του κ. Φλωρίδη βρέθηκε και η έντονη αντιπαράθεσή του στη Βουλή με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή. Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για «παρακμιακό ντουέτο» του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενος στη συμπεριφορά τους ως αντικοινοβουλευτική.

Ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος έχει εκλεγεί για πέντε τετραετίες, σχολίασε τη στάση του κ. Δουδωνή, ο οποίος είναι «καινούριος στη Βουλή». Η συμπεριφορά αυτή, πέρα από το «ιταμό ύφος», χαρακτηρίστηκε ως ανιστόρητη, καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί κοινοβουλευτικά προηγούμενα.

Ιστορικά προηγούμενα και η συμμετοχή εξωκοινοβουλευτικών υπουργών

Για να τεκμηριώσει τον χαρακτηρισμό «ανιστόρητο», ο κ. Φλωρίδης επικαλέστηκε συγκεκριμένα παραδείγματα από προηγούμενες διαδικασίες Συνταγματικής Αναθεώρησης. Όπως προέκυψε από τα πρακτικά της Βουλής, στην αναθεώρηση του 2019, επί κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Καλογήρου, ο οποίος ήταν εξωκοινοβουλευτικός, συμμετείχε κανονικά στις διαδικασίες.

Αντίστοιχα, όταν ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης το 1998, η οποία ολοκληρώθηκε το 2001, διαβάστηκαν τα πρακτικά της Βουλής. Τότε, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, κ. Κρητικός, είχε δηλώσει ότι «στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης».

Επιπλέον, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στη φάση της πλήρους αναθεώρησης το 2001, όταν υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός κ. Σταθόπουλος. Ο κ. Σταθόπουλος, αν και εξωκοινοβουλευτικός, έλαβε μέρος σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, τόσο στις επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια, και τοποθετήθηκε επανειλημμένα, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη κοινοβουλευτικού προηγούμενου.

Η σύγκριση του ΠΑΣΟΚ του χθες με το σήμερα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προχώρησε και σε μια σύγκριση ανάμεσα στο παλιό και το σημερινό ΠΑΣΟΚ, εστιάζοντας στα πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, η μεγάλη διαφορά έγκειται στην ποιότητα των προσώπων που εκπροσωπούσαν το κόμμα.

Ειδικότερα, στην αναθεώρηση που έλαβε χώρα την περίοδο 1998-2001, ο γενικός εισηγητής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αντιθέτως, στη σημερινή διαδικασία, ο γενικός εισηγητής είναι ο κ. Δουδωνής, μια διαφορά που ο κ. Φλωρίδης χρησιμοποίησε για να τονίσει την υποτιθέμενη παρακμή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos