Εσωκομματικές ζυμώσεις στη ΝΔ εν μέσω εκλογικής περιόδου και προβληματισμοί για την ενέργεια

Τα νεύρα στη Νέα Δημοκρατία είναι τεντωμένα, καθώς οι κατά τόπους ανταγωνισμοί φαίνεται να εντείνονται όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Οι εσωκομματικές ζυμώσεις είναι έντονες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αντίδραση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, σε ιδέα του Παύλου Μαρινάκη. Παράλληλα, το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται σε εγρήγορση για την επανεμφάνιση του Κασιδιάρη, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου δίνει τη δική της μάχη για τη διατήρηση των ψηφοφόρων της.

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις τιμές ενέργειας

Μια σύσκεψη πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μαξίμου, με κύριο αντικείμενο την έκρηξη των τιμών ενέργειας. Η συνάντηση αυτή είχε ως στόχο την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων, τα οποία και θα καθορίσουν τις επόμενες επιλογές της κυβέρνησης στον τομέα αυτό.

Οι ανακοινώσεις σχετικά με τα νέα μέτρα και το πλαίσιο επιδότησης αναμένονται προς το τέλος του μήνα. Τότε ολοκληρώνεται το ισχύον πλαίσιο επιδότησης που ισχύει για την αντλία, ενώ η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Επιπλέον, οι ανακοινώσεις θα γίνουν αφού επιστρέψει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Αμερική.

Εσωκομματικοί ανταγωνισμοί στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών

Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, οι ανταγωνισμοί ζεσταίνονται, ιδιαίτερα στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Η Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, ήταν η πρώτη που έσπευσε να αδειάσει την ιδέα του Παύλου Μαρινάκη για την αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας. Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κυρία Κεραμέως είναι και ανθυποψήφια του κυρίου Μαρινάκη στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημήτρης Καιρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χθες υπογράμμισε ότι η σχετική συζήτηση που άνοιξε είναι αχρείαστη. Οι τοπικοί ανταγωνισμοί φαίνεται να εντείνονται καθώς πλησιάζουν οι εκλογές.

Η δυναμική επανεμφάνιση του Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό

Η δυναμική επανεμφάνιση του Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί διάφορες ανησυχίες. Το κυβερνητικό επιτελείο δεν αψηφά την περίπτωσή του, όχι τόσο λόγω της εκτίμησης ότι θα κόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή ο Κασιδιάρης θεωρείται ότι έχει τη δυναμική να κινητοποιήσει ψηφοφόρους που, υπό άλλες συνθήκες, μπορεί να απείχαν από την κάλπη. Κάτι ανάλογο είχε ειπωθεί και για την Καρυστιανού όταν εμφανίστηκε, αν και πλέον κανείς δεν ποντάρει σε αυτήν.

Έμπειροι εκλογικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, λόγω του περάσματος που έχει ο Κασιδιάρης στις νεαρότερες ηλικίες, εάν περάσει από την κρίση του Αρείου Πάγου, μπορεί να ανακατέψει σημαντικά την τράπουλα. Στη Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμούν την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές, καθώς αυτό ανεβάζει τον πήχη της αυτοδυναμίας.

Η πίεση στην Αφροδίτη Λατινοπούλου

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου καταβάλλει προσπάθειες να διατηρήσει το ακροατήριό της. Είναι παρατηρήσιμο ότι κάποιοι ψηφοφόροι νεαρής ηλικίας δείχνουν ενδιαφέρον για τον Κασιδιάρη, ενώ οι δυνητικοί ψηφοφόροι μεγαλύτερης ηλικίας της κυρίας Λατινοπούλου θα μπορούσαν να στραφούν με την ίδια ευκολία στο κόμμα Σαμαρά. Μάλιστα, ένα μέρος του οργανωτικού της μηχανισμού έχει αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό.

Η ίδια προσπαθεί να συγκρατήσει το ακροατήριό της χρησιμοποιώντας υψηλούς τόνους και πόλωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χθεσινή επίθεσή της στον Κυριάκο Βελόπουλο, όπου δήλωσε ότι ο ίδιος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κυβερνητικός εταίρος. Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην έντονη ρητορική για να διατηρήσει την εκλογική της βάση.

Με πληροφορίες από: Reader