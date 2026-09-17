Η Ζωή Ρούσσου στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά

Ένα νέο πρόσωπο προστίθεται στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, ενισχύοντας τις τάξεις του υπό διαμόρφωση πολιτικού του φορέα. Πρόκειται για τη Ζωή Ρούσσου, μια γνωστή δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προέρχεται από την περιοχή του Πειραιά. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την περαιτέρω στελέχωση του κόμματος του Μεσσήνιου πολιτικού, καθώς οι διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει της επικείμενης παρουσίασης.

Η συνάντηση και το μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ζωή Ρούσσου, μετά από συνάντηση που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη στήριξή της μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ανάρτησε μια κοινή φωτογραφία τους, η οποία συνοδευόταν από ένα μήνυμα με έντονο συμβολισμό και πολιτική χροιά.

Η λεζάντα της φωτογραφίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εκεί που ισιώνει αετός οι γλάροι δεν πετούνε! Η Ελλάδα χρειάζεται αετούς!».

Αυτή η δήλωση, μέσω της οποίας εκφράζεται η αφοσίωση στον πρώην πρωθυπουργό, υπογραμμίζει τη θέση της κυρίας Ρούσσου απέναντι στην τρέχουσα πολιτική σκηνή και τις ανάγκες που, κατά την άποψή της, έχει η χώρα, προτάσσοντας την ανάγκη για ισχυρές ηγετικές φυσιογνωμίες.

Η πολιτική διαδρομή της Ζωής Ρούσσου και η σύνδεσή της με τον Σαμαρά

Η Ζωή Ρούσσου δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή, καθώς διαθέτει μια προηγούμενη και αξιόλογη διαδρομή εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ένα επάγγελμα που της προσδίδει κύρος και εμπειρία στο νομικό χώρο, ενώ η καταγωγή της από τον Πειραιά την καθιστά ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στην περιοχή.

Στο παρελθόν, είχε ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή ως πολιτεύτρια με τη «γαλάζια» παράταξη, έχοντας διεκδικήσει την εκλογή της.

Ένα σημαντικό σημείο στην πολιτική της πορεία αποτελεί η παραίτησή της από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η παραίτηση έλαβε χώρα κατά την περίοδο που ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας της πολιτικής κίνησης, είχε διαγραφεί από το κόμμα.

Η συγκεκριμένη κίνηση της κυρίας Ρούσσου τότε, δείχνει τη σταθερή της υποστήριξη προς τον πρώην πρωθυπουργό, διατηρώντας μια συνεπή στάση απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις που τον αφορούσαν προσωπικά και πολιτικά.

Οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Μεσσήνιου πολιτικού

Η προσχώρηση της Ζωής Ρούσσου έρχεται σε μια περίοδο εντατικών διεργασιών για τον Αντώνη Σαμαρά και τον πολιτικό του σχεδιασμό.

Ο Μεσσήνιος πολιτικός έχει ξεκινήσει τη διαδικασία στελέχωσης του νέου του κόμματος, με στόχο τη συγκρότηση μιας ισχυρής ομάδας ικανών στελεχών.

Η στελέχωση αυτή προχωράει σιγά-σιγά, όπως αναφέρεται, με την προσέλκυση προσώπων που μοιράζονται το ίδιο πολιτικό όραμα και τις ίδες αρχές με τον πρώην πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, αναμένεται σύντομα να πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση του κόμματος, η οποία θα δώσει το στίγμα της νέας πολιτικής του προσπάθειας.

Αυτή η παρουσίαση θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του νέου πολιτικού φορέα και θα δώσει το στίγμα των προθέσεων του Αντώνη Σαμαρά στην ελληνική πολιτική σκηνή, καθώς και τις βασικές του θέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki