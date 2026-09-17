Η ΕΛ.Α.Σ. στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Η στάση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) έναντι του ΠΑΣΟΚ έχει αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες εντείνεται πολύ πριν από την προσφυγή των πολιτών στις κάλπες. Οι τοποθετήσεις από διάφορα πολιτικά στρατόπεδα έχουν πυροδοτήσει έναν κύκλο δηλώσεων, με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη να παίρνουν θέση απέναντι στις προοπτικές συγκλίσεων.

Η δήλωση που αναζωπύρωσε τη συζήτηση

Η δημόσια συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες αναζωπυρώθηκε μετά από μια δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα. Ο κ. Πάνας τοποθέτησε την ΕΛ.Α.Σ. στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικών συγκλίσεων μεταξύ των δύο κομμάτων. Ωστόσο, η Χαριλάου Τρικούπη, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη δήλωση του βουλευτή εξέφραζε μια προσωπική του άποψη και όχι την επίσημη κομματική θέση.

Η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου

Το Μέγαρο Μαξίμου αξιοποίησε άμεσα την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα. Η κυβέρνηση επιχείρησε να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. ως τμήματα μιας κοινής αντιπολιτευτικής πρότασης που βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί σε «δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα. Συνέδεσε τη δήλωση του βουλευτή με τις προγραμματικές ομοιότητες που η κυβέρνηση αποδίδει στα δύο κόμματα, ενισχύοντας το αφήγημα περί πιθανής συνεργασίας.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Τη σκυτάλη των δηλώσεων πήρε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στη Βουλή την Τετάρτη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. ως «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος». Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των προτάσεων που καταθέτουν τα δύο κόμματα. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το κυβερνητικό δίλημμα, θέτοντας ως επιλογή την πολιτική σταθερότητα έναντι του ενδεχομένου ακυβερνησίας, στο πλαίσιο των επικείμενων εκλογών.

Η θέση του Αλέξη Τσίπρα

Παρά τις κυβερνητικές τοποθετήσεις, η δημόσια θέση του Αλέξη Τσίπρα, προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., δεν παραπέμπει σε κάποια προκαθορισμένη συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο κ. Τσίπρας περιέγραψε το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ως μια ανταγωνιστική, αλλά όχι εχθρική δύναμη. Ως βασικό του στόχο έθεσε τη στρατηγική και εκλογική ήττα της σημερινής κυβέρνησης. Ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί για τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση μετά τις εκλογές.

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε επίσης ότι μετά την εκλογική αναμέτρηση θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, άφησε ανοικτή την προοπτική προσφυγής σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Αυτή η στάση της ΕΛ.Α.Σ. διατηρεί ανοικτή την προοπτική προγραμματικών συνεννοήσεων στον προοδευτικό χώρο, χωρίς όμως να εμφανίζεται ως εκ των προτέρων συμπληρωματική δύναμη του ΠΑΣΟΚ.

Η στρατηγική της ΕΛ.Α.Σ. και η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διεκδικεί να φτάσει αυτόνομα στις κάλπες. Στη συνέχεια, δηλώνει ότι θα συζητήσει την επόμενη ημέρα των εκλογών με βάση τον συσχετισμό δυνάμεων που θα διαμορφώσει η λαϊκή ψήφος. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την επιθυμία της ΕΛ.Α.Σ. για αυτόνομη πορεία και διαπραγματευτική ισχύ μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, η εξίσωση αποδεικνύεται περισσότερο σύνθετη. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ καλείται να αποκρούσει την κυβερνητική κατηγορία περί προσέγγισης με την ΕΛ.Α.Σ. Ταυτόχρονα, πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση έτσι ώστε να μην απομακρυνθεί από τους ψηφοφόρους που υποστηρίζουν τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό δημιουργεί ένα λεπτό ισορροπία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την αυτονομία του και να απαντήσει στις πολιτικές πιέσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit