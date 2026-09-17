Το δίλημμα της κάλπης και η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι των αντιπάλων του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αποδομήσει τα διλήμματα που θέτει η αντιπολίτευση ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης. Καθιστά σαφές ότι στις επικείμενες εκλογές, η αναμέτρηση θα γίνει μεταξύ του ιδίου και των πολιτικών του αντιπάλων, με επίκεντρο τα πεπραγμένα τους και τις προγραμματικές τους θέσεις. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έλαβε αποστάσεις από συγκεκριμένες δηλώσεις υπουργού, ενώ το Μαξίμου επενδύει σε δημοσκοπικά ευρήματα.

Το διακύβευμα των εκλογών και οι αποστάσεις

Ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής, έλαβε σαφείς αποστάσεις από δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη. Ο υπουργός Άμυνας είχε συνδέσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με τα εθνικά θέματα, καθώς και με τον κίνδυνο να υπάρξει «ντου» από την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να αποδοκιμάσει ευθέως τις δηλώσεις αυτές, προσπάθησε να επαναφέρει τη συζήτηση στο κεντρικό διακύβευμα που προβάλλει το Μαξίμου για τις εκλογές. Το διακύβευμα αυτό είναι «ελπίδα ή περιπέτεια».

Η απάντηση στους πολιτικούς αντιπάλους

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είπατε ότι το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». Όχι, κ. Ανδρουλάκη, το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημμα, να μη σας κάνει να αισθάνεστε πολύ βολικά, αλλά αυτό είναι το δίλημμα των επόμενων εκλογών».

Για να ενισχύσει περαιτέρω το δίλημμα σχετικά με τον κίνδυνο να εισέλθει η χώρα σε περιπέτειες, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν λάβει ισχυρή εντολή στις κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα προγράμματα άλλων κομμάτων. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Κριτική στις προγραμματικές θέσεις της αντιπολίτευσης

Ο πρωθυπουργός καταλόγισε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα «ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις». Χαρακτηριστικά, δήλωσε πως επικρατεί η «λογική του “πάρε κόσμε”».

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε παραδείγματα τέτοιων υποσχέσεων, όπως «Και 13ο μισθό; Πάρε και 13ο μισθό. Και 13η σύνταξη; Πάρε και 13η σύνταξη. Και νέο ΕΚΑΣ; Πάρε και νέο ΕΚΑΣ. Και μείωση του ΦΠΑ. Και εξαγορά των κόκκινων δανείων». Όλα αυτά, όπως υπογράμμισε, «προφανώς, προστιθέμενα στα μέτρα τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε ανακοινώσει».

Τα δημοσκοπικά ευρήματα ως «ισχυρό χαρτί»

Το Μαξίμου, στην πορεία προς τις κάλπες, «επενδύει» στα ποιοτικά δημοσκοπικά ευρήματα. Αυτά τα ευρήματα αποτυπώνουν την υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία σειρά κρίσιμων παραμέτρων, έναντι των βασικών αντιπάλων του, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα.

Στην δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, στο ερώτημα «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30%. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 17%, ενώ το «κανένας/άλλος» βρίσκεται στο 13%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 8% στην ίδια ερώτηση.

Με πληροφορίες από: Newsit