Αμελητέες οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις

Οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) κατέγραψαν αμελητέες «σεισμικές δονήσεις» στο πολιτικό σκηνικό. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που διενεργήθηκαν από τις εταιρείες Opinion Poll και Pulse, επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό δεν είχε σημαντικό δημοσκοπικό αντίκτυπο για την κυβέρνηση.

Η επίδοση της Νέας Δημοκρατίας

Σύμφωνα με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε κέρδη μόλις μισής μονάδας στην εκτίμηση ψήφου. Πρόκειται για μία ανεπαίσθητη κίνηση στη γραμμή επιρροής του κυβερνώντος κόμματος, η οποία δεν δείχνει να μεταβάλλει σημαντικά το τοπίο.

Η διαπίστωση αυτή, ότι δηλαδή ακόμα και ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν είναι ικανό να «κουρδίσει τη βελόνα» σοβαρά και εμφανώς προς τα πάνω, υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έργο του θεωρείται «βουνό» προκειμένου να επιτευχθεί ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές.

Η μάχη στην Κεντροαριστερά: Τσίπρας και Ανδρουλάκης

Στο ανταγωνιστικό δίδυμο της Κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ έφεραν τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη πιο κοντά, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο. Η ψαλίδα της διαφοράς που τους χώριζε τον Ιούλιο φάνηκε να κλείνει κάπως, σηματοδοτώντας μια νέα δυναμική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, φέρεται να τα πήγε καλύτερα απ’ όσο πήγαινε μέχρι τώρα. Αντίθετα, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ), Αλέξης Τσίπρας, δεν κέρδισε πράγματα, όπως ίσως προσδοκούσε με τις ιδέες του για τον πατριωτικό φόρο και άλλες προτάσεις που παρουσίασε.

Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ

Το κέρδος του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις κινείται από μισή έως μιάμιση μονάδα. Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) δεν καταγράφει πτώση, γεγονός που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανέβει αντίστοιχα για να διατηρήσει ή να αυξήσει τη διαφορά.

Το πιο «ανακουφιστικό» για τη Χαριλάου Τρικούπη, την έδρα του ΠΑΣΟΚ, είναι πως το κόμμα καταφέρνει να κρατήσει τις δυνάμεις του. Αυτό σημαίνει ότι περιχαρακώνει μέχρι νεωτέρας τον κόσμο του, διατηρώντας τη βάση του.

Η πορεία της ΕΛΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ)

Για την ΕΛΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ), το συμπέρασμα από τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ είναι ότι ο δρόμος που έχει μπροστά της είναι μακρύς και δύσκολος. Η ενδεχόμενη απώλεια της δεύτερης θέσης, ακόμα κι αν συμβεί, δεν θεωρείται κάτι σοβαρό σε ποσοστό.

Το μείζον ζήτημα για το κόμμα δεν είναι η δεύτερη θέση αυτή καθαυτή. Υπό την έννοια ότι, εάν αυτή δεν συνοδεύεται από ένα «ανταγωνιστικό» ποσοστό έναντι της κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν οδηγεί σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και οι δηλώσεις στελεχών που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι το σχήμα του κόμματος δεν είναι ακόμα έτοιμο. Παρουσιάζει συμπτώματα που παραπέμπουν στον ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2019-2023, με διαφορετικά πρόσωπα και γκάφες, αλλά πάντα με το σύνδρομο και τη ροπή σε «κατρουγκαλιές».

Ο φόβος του απρόοπτου στο Μαξίμου

Επιστρέφοντας στην κυβερνητική παράταξη, διαπιστώνεται ότι ο φόβος του απρόοπτου σκεπάζει το Μέγαρο Μαξίμου το τελευταίο διάστημα. Αυτή η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων που ακολούθησαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki