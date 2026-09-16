Μητσοτάκης στον ΣΕΛΠΕ: Στόχοι η αύξηση εισοδήματος και η διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε και μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, όπου ανέδειξε τη διαχρονική σημασία της άμεσης ανθρώπινης επαφής, τόσο στην πολιτική όσο και στον χώρο του λιανεμπορίου. Στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικούς στόχους της κυβέρνησης την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την ταχεία οικονομική σύγκλιση με την Ευρώπη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

Η ομιλία στον ΣΕΛΠΕ και οι βασικοί στόχοι

Κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον σύνδεσμο ως έναν πολύτιμο θεσμικό συνομιλητή της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων.

Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την επιτάχυνση της οικονομικής σύγκλισης της χώρας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τη συστηματική στήριξη της επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω της εφαρμογής φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η αξία της ανθρώπινης επαφής και οι κανόνες της αγοράς

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη διαχρονική αξία της άμεσης ανθρώπινης επαφής, τονίζοντας τη σημασία της τόσο στην πολιτική επικοινωνία όσο και στις συναλλαγές του λιανεμπορίου, παρά την αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης.

Επεσήμανε επίσης τον ρόλο του κράτους ως αρωγού στην οικονομική δραστηριότητα, με την υποχρέωση να διασφαλίζει τη δίκαιη εφαρμογή των κανόνων στην αγορά. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την εθνική ανάπτυξη τόσο με την ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών όσο και με την αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο και πρόκληση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την ύπαρξη εύλογης ανησυχίας σχετικά με πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, ειδικότερα στον τομέα του φυσικού λιανεμπορίου.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τονίζοντας πως δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα. Η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον ίδιο, εγείρει σημαντικά πρακτικά και φιλοσοφικά ζητήματα, τα οποία οι κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν έγκαιρα, ώστε να αποφευχθούν κοινωνικές εντάσεις και αντιδράσεις.

Ψηφιακές υπηρεσίες και εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, φέρνοντας ως παραδείγματα το gov.gr, τον τομέα της υγείας και την πολιτική προστασία. Προανήγγειλε μάλιστα ότι σύντομα θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα από την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες. Επισήμανε επίσης ότι τα δεδομένα αποτελούν τον βασικό πλούτο της νέας ψηφιακής εποχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Διεθνής ανταγωνισμός και ανισορροπίες

Αναφορικά με τον διεθνή ανταγωνισμό, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία στις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για ανισορροπίες που παρατηρούνται στην παγκόσμια οικονομία.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Κίνα, ως μία εμπορική υπερδύναμη, διοχετεύει έναν τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές, γεγονός που επηρεάζει τις παγκόσμιες εμπορικές ισορροπίες.

Με πληροφορίες από: Reader