Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 12,5 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία και οκτακομματική Βουλή

Μία νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Action 24, φέρνει στο φως σημαντικά ευρήματα σχετικά με την πολιτική κατάσταση της χώρας. Η έρευνα αυτή αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας μέτρηση μετά την ολοκλήρωση της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου παρευρέθηκαν και πραγματοποίησαν τις εξαγγελίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης καταγράφουν ένα σαφές πολιτικό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παράλληλα σκιαγραφούν μια οκτακομματική Βουλή και αναδεικνύουν την άνοδο του ΠΑΣΟΚ.

Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου. Το προβάδισμα αυτό ανέρχεται συγκεκριμένα στις 12,5 μονάδες έναντι του δεύτερου κόμματος. Η έρευνα αυτή, η οποία διεξήχθη μετά τις κεντρικές πολιτικές ομιλίες στη Θεσσαλονίκη, υποδεικνύει επίσης μια παράλληλη διεύρυνση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας.

Η διεύρυνση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, όπως καταγράφεται από την Opinion Poll και παρουσιάστηκε στο Action 24, ενισχύει την εικόνα της κυβερνώσας παράταξης. Αυτή η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και των εξαγγελιών που έγιναν από τους πολιτικούς αρχηγούς κατά τη διάρκεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η εικόνα της κυβέρνησης μετά τη ΔΕΘ

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll εξετάζει και την εικόνα της κυβέρνησης, η οποία φαίνεται να ανακτά ελαφρώς το πολιτικό της έδαφος. Αυτή η ανάκαμψη καταγράφεται στον απόηχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών που πραγματοποιήθηκαν στην 90η ΔΕΘ. Οι εξαγγελίες αυτές φαίνεται να έχουν επηρεάσει θετικά την αντίληψη των πολιτών, οδηγώντας σε μια μικρή ενίσχυση της κυβερνητικής θέσης.

Η ελαφρά ανάκτηση του πολιτικού εδάφους για την κυβέρνηση αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα της πρώτης μεγάλης δημοσκόπησης μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Η μέτρηση της Opinion Poll, που προβλήθηκε στο Action 24, αποτυπώνει την επίδραση των ανακοινώσεων και των τοποθετήσεων του πρωθυπουργού στο εκλογικό σώμα.

Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Opinion Poll είναι η άνοδος των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση που είχε διεξαχθεί τον Ιούνιο. Αυτή η αύξηση δείχνει μια δυναμική για το ΠΑΣΟΚ στον πολιτικό στίβο.

Παράλληλα με την ενίσχυση των ποσοστών του, το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει να κλείσει την ψαλίδα που το χώριζε από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Η εξέλιξη αυτή, όπως καταγράφεται από την Opinion Poll, σηματοδοτεί μια αλλαγή στις συσχετίσεις δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εντείνει τον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση.

Η σύνθεση της Βουλής και η περίπτωση της «Ελπίδας»

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll σκιαγραφεί επίσης τη σύνθεση της επόμενης Βουλής, προβλέποντας ότι θα είναι οκτακομματική. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει μια μεγαλύτερη πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού και την είσοδο περισσότερων κομμάτων στο κοινοβούλιο, σε σύγκριση με προηγούμενες αναλύσεις.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους πολιτικές δυνάμεις, η έρευνα της Opinion Poll καταγράφει έναν καταποντισμό της «Ελπίδας». Αυτό το στοιχείο, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, αποτελεί ένα από τα αξιοσημείωτα ευρήματα της δημοσκόπησης και αντικατοπτρίζει τις τάσεις που διαμορφώνονται στο εκλογικό σώμα μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta