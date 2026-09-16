Μητσοτάκης: Η πολιτική οφείλει να ακούει τον πολίτη – Προτεραιότητα η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης

Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η πολιτική οφείλει να ακούει και να σέβεται τον πολίτη, χωρίς να τον θεωρεί δεδομένο, καθώς οι πολιτικοί δεν είναι εκ προοιμίου αναντικατάστατοι.

Η σημασία της άμεσης επαφής και του διαλόγου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έννοια του «retail politics», εξηγώντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο.

Εξήρε τον ρόλο του ΣΕΛΠΕ ως θεσμικού συνομιλητή της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση προβλημάτων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών, επισημαίνοντας τη σημασία του διαλόγου της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης με την αγορά, ώστε να εντοπίζονται προβλήματα και να αναζητούνται λύσεις.

Στόχοι για την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα δύο τρίτα της απόστασης που τη χώριζε από την Ευρώπη μετά την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Τόνισε, ωστόσο, ότι η βελτίωση των οικονομικών δεικτών πρέπει να γίνεται αισθητή και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στήριξη της επιχειρηματικότητας από το 2019

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι από το 2019 η κυβέρνηση έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω παρεμβάσεων στη φορολογία, στις εργοδοτικές εισφορές και στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο.

Όπως είπε, το κράτος δεν πρέπει να λειτουργεί ως αντίπαλος των επιχειρήσεων, αλλά ως αρωγός της ανάπτυξης. Υποστήριξε ακόμη ότι το κράτος πρέπει να βοηθά την επιχειρηματικότητα και όχι να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξή της.

Η πρόκληση και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει εύλογη ανησυχία για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, ειδικά στο φυσικό λιανεμπόριο. Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε τις αλλαγές που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και όχι ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα. Παρουσίασε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, χωρίς απαραίτητα να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, αναφέροντας ως παραδείγματα το gov.gr, την υγεία και την πολιτική προστασία.

Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι σύντομα θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων πάνω στις νέες τεχνολογίες και επισήμανε ότι τα δεδομένα αποτελούν τον βασικό πλούτο της νέας ψηφιακής εποχής. Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει σημαντικά πρακτικά, αλλά και φιλοσοφικά ζητήματα, τα οποία οι κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθούν κοινωνικές εντάσεις και αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit