Έντονες αντιδράσεις μετά την προφυλάκιση των γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των δύο κατηγορούμενων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά από περισσότερες από 16 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, σε σχέση με τα όσα εκτυλίχθηκαν στο υποτιθέμενο ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Η αντίδραση του Ηλία Θεοδωρόπουλου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αντέδρασε έντονα μόλις άκουσε την απόφαση περί προφυλάκισης. Ο κατηγορούμενος γιατρός δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, μια δήλωση που δεν επηρέασε τον εισαγγελέα.

Η αδιαθεσία της Ιωάννας Γάκα

Νωρίτερα, η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και παρουσίασε λιποθυμικές τάσεις. Οι αστυνομικοί την έβαλαν να ξαπλώσει σε έναν καναπέ έξω από το ανακριτικό γραφείο, ενώ ο σύζυγός της διέκοψε την απολογία του για να τη βοηθήσει.

Η Ιωάννα Γάκα, η οποία παρέμενε ξαπλωμένη στο έδαφος, βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και αρνούνταν κλαίγοντας να λάβει βοήθεια από τους διασώστες. Οι διασώστες αποχώρησαν αφού διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο κατηγορούμενος γιατρός επέστρεψε στο γραφείο του ανακριτή για να συνεχίσει την απολογία του, αφού η σύζυγός του έδειξε να συνέρχεται.

Οι εξηγήσεις των κατηγορουμένων

Οι δύο σύζυγοι τήρησαν στάση άρνησης ενώπιον του Ανακριτή, έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους προσάπτεται, ότι δηλαδή προέβλεψαν πως πράξεις και κυρίως παραλείψεις τους θα μπορούσαν να έχουν μοιραίο αποτέλεσμα για τον καλλιτέχνη και το αποδέχθηκαν.

Οι γιατροί δήλωσαν στον δικαστικό λειτουργό ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι απολύτως νόμιμα. Παρουσίασαν τιμολόγια αγοράς και δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στον ΙΣΑ για το 2025 και το 2026, προσκομίζοντας και σχετικές φωτογραφίες.

Όσον αφορά τα στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρουν ότι κατά την ιατρική πράξη στον εκλιπόντα χτύπησαν συναγερμοί του μηχανήματος, η κατηγορουμένη φέρεται να υποστήριξε ότι αυτοί αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων, οι οποίες συμβαίνουν όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Η Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε στον δικαστικό λειτουργό πως ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει ασθενείς της. Έτσι, φωτογράφισε και τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και έστειλε τη φωτογραφία σε τρίτο πρόσωπο, το όνομα του οποίου γνωστοποίησε στον δικαστικό λειτουργό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr