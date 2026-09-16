Συνάντηση Παύλου Μαρινάκη με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο ανάρτησης του κ. Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση. Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, σύμφωνα με τον υφυπουργό, βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και συνεχίζει να εξελίσσεται.

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου

Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε τον παραγωγικό και ουσιαστικό χαρακτήρα της συζήτησης που είχε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Πρόσθεσε πως αυτή η σχέση εξελίσσεται διαρκώς, μέσα από συνεργασίες που χαρακτηρίζονται από ουσία και καίρια σημασία.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι οι συνεργασίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τη δυναμική της διμερούς σχέσης, η οποία, όπως ανέφερε, βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της. Αυτή η συνεχής εξέλιξη των σχέσεων αποτελεί βασικό στοιχείο των δηλώσεων του υφυπουργού.

Συνεργασίες ουσίας και σημασίας

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται διαρκώς. Αυτή η εξέλιξη επιτυγχάνεται μέσα από συνεργασίες που έχουν ουσία και καίρια σημασία. Οι συνεργασίες αυτές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι οι δεσμοί Ελλάδας και ΗΠΑ είναι στέρεοι. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι αυτοί οι δεσμοί εμβαθύνονται διαρκώς, κάτι που αποτελεί ένδειξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας. Η δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων είναι σαφής, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Ο ρόλος της Ελλάδας σε κρίσιμη συγκυρία

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, η συνάντηση έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως μια χώρα που γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Αυτή η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας αποδίδεται στις ημέρες διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα, έχει διαμορφώσει σταθερές συμμαχίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της θέσης της. Αυτός ο αναβαθμισμένος ρόλος και οι σταθερές συμμαχίες θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία στην τρέχουσα διεθνή κατάσταση.

Περαιτέρω ανάπτυξη προς όφελος των λαών

Οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη κατέληξαν στη δέσμευση για τη συνέχιση της εργασίας προς την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η προσπάθεια έχει ως απώτερο σκοπό το όφελος των λαών των δύο χωρών. Επιπλέον, η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στοχεύει στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ είναι όχι μόνο στέρεοι, αλλά και διαρκώς εμβαθύνονται. Η συνεχής αυτή εμβάθυνση και η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων αποτελούν προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας προς κοινό όφελος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis