Η Τουρκία μετακινεί επίλεκτους καταδρομείς απέναντι από τη Σάμο

Σε μια νέα στρατιωτική αναδιάταξη δυνάμεων στην περιοχή του Αιγαίου προχώρησε η Τουρκία, μεταφέροντας την 51η Ταξιαρχία Καταδρομών. Η επίλεκτη αυτή μονάδα μετακινήθηκε από την ανατολική επαρχία Τούντζελι στα Σώκια, στο Αϊδίνι. Η νέα της θέση βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις ελληνικές ακτές, απέναντι από τη Σάμο.

Η μετακίνηση της επίλεκτης μονάδας

Η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών, η οποία αριθμεί περισσότερους από 2.000 στρατιώτες, θεωρείται μία από τις επίλεκτες μονάδες του τουρκικού στρατού. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η μετακίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων αλλαγών τοποθέτησης και διοικήσεων στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμες.

Η ανάπτυξη της ταξιαρχίας στα Σώκια ενισχύει την παρουσία της Τουρκίας στα δυτικά παράλια. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται ήδη σημαντικές στρατιωτικές μονάδες, όπως η 1η Ταξιαρχία Πεζοναυτών στη Φώκαια.

Συζητήσεις και προκλήσεις στο Αιγαίο

Η ανάπτυξη της ταξιαρχίας στην περιοχή του Αιγαίου έχει προκαλέσει συζητήσεις. Αυτό συμβαίνει καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται καθημερινά οι τουρκικές προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν παραβιάσεις εναερίου χώρου και πολεμική ρητορική που προβάλλεται σε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ανάπτυξη της μονάδας παρακολουθείται στενά στην Ελλάδα. Αναφέρουν επίσης εκτιμήσεις ειδικών για πιθανές επιπτώσεις στις στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Ο νέος διοικητής και η στρατιωτική αναδιοργάνωση

Τη διοίκηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών ανέλαβε ο ταξίαρχος Γιασάρ Καραογλού. Ο κ. Καραογλού είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως διοικητής μονάδας ασφαλείας του Ανίτκαμπιρ, του μαυσωλείου του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στην Άγκυρα.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση εντάσσεται στη γενικότερη αναδιοργάνωση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Επιπλέον, έρχεται παράλληλα με τις πρόσφατες αντιδράσεις της Άγκυρας αναφορικά με την αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr