Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πενιχρά κέρδη για ΝΔ και ΕΛΑΣ, άλμα για το ΠΑΣΟΚ

Μια νέα έρευνα της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (16.09.2026) στο ACTION 24, αποτυπώνει την εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη τρεισήμισι μήνες μετά την προηγούμενη μέτρηση της 1ης Ιουνίου, καταγράφει τις επιδράσεις των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και των παρεμβάσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες παραμένουν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου.

Η εικόνα στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η οποία περιλαμβάνει την πολυπαραγοντική κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, σημειώνοντας μια μικρή άνοδο από το 30,5% που είχε τον Ιούνιο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9%, έναντι 15,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο, φτάνοντας το 12,1% από 10,5% τον Ιούνιο.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3% (από 5,9%), το ΚΚΕ με 6,8% (από 6,5%) και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4% (από 5%). Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφεται στο 4,8%, ενώ η Φωνή Λογικής στο 3,3% (από 1,7%). Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,5% (από 1,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8% (από 1,7%), οι Σπαρτιάτες με 1,3% (από 0,7%), η Νίκη με 1,1% (από 1,4%), η Νέα Αριστερά με 0,5% (από 0,5%) και οι Δημοκράτες με 1,3% (από 0,7%). Το ποσοστό για «άλλο κόμμα» ανέρχεται στο 4,8%.

Σημαντικές μεταβολές και η πτώση της Ελπίδας

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα 15,1 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, ενώ η ΕΛΑΣ με τη σειρά της προηγείται με διαφορά 3,8% του τρίτου ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, δείχνοντας μια δυναμική εντός του πολιτικού σκηνικού.

Ιδιαίτερο σημείο αποτελεί η ραγδαία πτώση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το κόμμα καταγράφει 4,8% τον Σεπτέμβριο, από 12,6% τον Ιούνιο, χάνοντας το 61,9% των δυνάμεων που είχε μετά την ίδρυσή του, μέσα σε τρεισήμισι μήνες. Η έρευνα αναφέρει ότι η Καρυστιανού μπαίνει στη Βουλή με 4,8%, παρά τη σημαντική αυτή μείωση. Παράλληλα, η Φωνή Λογικής διπλασίασε σχεδόν το ποσοστό της, από 1,7% σε 3,3%.

Κατανομή εδρών και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση

Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η κατανομή των εδρών στη Βουλή διαμορφώνεται ως εξής: η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 126 έδρες, η ΕΛΑΣ 49 έδρες και το ΠΑΣΟΚ 38 έδρες. Η έρευνα αποτυπώνει τις μεταβολές στην εκλογική επιρροή των κομμάτων και την εικόνα που διαμορφώνεται ως προς τον αριθμό των κομμάτων που θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν στο Κοινοβούλιο.

Κόμματα όπως το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, οι Δημοκράτες, η Νίκη και η Νέα Αριστερά καταγράφονται κάτω από το όριο του 3% στην εκτίμηση ψήφου, γεγονός που επηρεάζει την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση. Η αυξημένη αναποφασιστικότητα των πολιτών, που ανέρχεται στο 16,9% επί των εγκύρων και σημειώνει αύξηση, αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό της παρούσας πολιτικής συγκυρίας.

Προτεραιότητες πολιτών και αξιολόγηση προγραμμάτων

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει τις προτεραιότητες και τις αγωνίες των πολιτών, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να παραμένουν στην πρώτη θέση μεταξύ των προβλημάτων που απασχολούν τη χώρα. Συγκεκριμένα, το 62,4% των πολιτών θεωρεί την ακρίβεια και τον πληθωρισμό ως το κορυφαίο πρόβλημα, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτίμηση των εξαγγελιών που έγιναν στη ΔΕΘ από τους πολιτικούς αρχηγούς. Κανένα από τα προγράμματα που παρουσίασαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν συγκεντρώνει πλειοψηφική θετική αξιολόγηση. Επιπλέον, στο ερώτημα ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την εφαρμογή των προγραμματικών του δηλώσεων στην οικονομία, το 35,1% απαντά «κανέναν».

Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 13,2% και το ΠΑΣΟΚ με 10,1%. Η παράσταση νίκης παρουσιάζει σαφή διαφοροποίηση από την πρόθεση ψήφου, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαφορετική διάσταση μεταξύ της κομματικής επιλογής και της αντίληψης των πολιτών για την πολιτική δυναμική. Οι αναποφάσιστοι επί των εγκύρων ανέρχονται στο 16,9%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit