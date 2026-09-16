Ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη»

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκφράζοντας την κριτική του για την πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη ως «ανούσια κοκορομαχία» και επανέφερε τη φράση «αυτοί είστε». Στην ομιλία του, αναφέρθηκε επίσης στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη συνολική κυβερνητική πολιτική.

Η «κοκορομαχία» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ξεκίνησε την τοποθέτησή του σημειώνοντας ότι οι «σοβαρότερες υποχρεώσεις» που είχε, του βγήκαν σε καλό, καθώς μίλησε από τους τελευταίους. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να «απολαύσει», όπως είπε, την αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Την εν λόγω συζήτηση την περιέγραψε ως μια «ανούσια κοκορομαχία» που προσπάθησαν να στήσουν, αλλά «δεν τους βγήκε».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ επέκρινε τη στάση τους, καθώς και άλλων που μιλούσαν «περί ανέμων και υδάτων». Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβε τη γνωστή του ατάκα, λέγοντας: «Αλλά αυτοί είστε». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την πάγια θέση του κόμματός του απέναντι στις πολιτικές πρακτικές των δύο κομμάτων.

Η τρίτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αφορούσε την πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία διεξαγόταν για τρίτη φορά. Ο κ. Κουτσούμπας έθεσε το ερώτημα πόσοι πολίτες, οι οποίοι καθημερινά παλεύουν με τις ανατιμήσεις, τους φόρους και το χαμηλό εισόδημα, και αγωνιούν βλέποντας τον πόλεμο να «χτυπάει την πόρτα», έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για αυτή τη διαδικασία. Δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν τους αδικεί για αυτή την πιθανή αποστασιοποίηση.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι οι προωθούμενες ενέργειες της κυβέρνησης στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης δεν είναι άσχετες με τη συνολικότερη αντιλαϊκή επίθεση. Αντίθετα, όπως ανέφερε, τη συμπληρώνουν, την ενισχύουν και προετοιμάζουν τα επόμενα βήματά της. Αυτή η διαδικασία, κατά τον ίδιο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής στρατηγικής.

Η κριτική για το άρθρο 16 και την ιδιωτική εκπαίδευση

Μία «εμβληματική περίπτωση» στην οποία αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 16. Για το συγκεκριμένο άρθρο, επισήμανε ότι βρίσκει απέναντι σύσσωμους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, καθώς και την πλειοψηφία των πανεπιστημιακών δασκάλων σε όλη τη χώρα. Η αντίθεση αυτή υπογραμμίζει το εύρος των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη πρόταση.

Ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει ήδη παρακάμψει το Σύνταγμα και τώρα έρχεται να το αλλάξει «εκ των υστέρων». Επιπλέον, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι ετοιμάζεται να υπερψηφίσει τη διάταξη στην επόμενη Βουλή. Τέλος, αναφέρθηκε στο «κόμμα Τσίπρα», δηλώνοντας ότι δεσμεύεται στα «κοράκια και τους αεριτζήδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια» με τη φράση «τι να κάνουμε, ό,τι έγινε, έγινε».

Η ουσιαστική συμφωνία των κομμάτων

Στην ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε την ύπαρξη «ουσιαστικής συμφωνίας» μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων. Αυτή η συμφωνία, όπως είπε, αφορά τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής, παρά τις «επιμέρους διαφοροποιήσεις» και τους «υποκριτικούς καυγάδες» που εκδηλώνονται δημόσια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ υποστήριξε ότι αυτή η συμφωνία είναι εμφανής είτε τα κόμματα βρίσκονται εντός της Βουλής είτε όχι.

Η θέση του ΚΚΕ, όπως εκφράστηκε από τον Δημήτρη Κουτσούμπας, είναι ότι πίσω από τις φαινομενικές διαφωνίες, υπάρχει μια κοινή γραμμή που εξυπηρετεί την αντιλαϊκή επίθεση. Αυτή η κοινή γραμμή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύεται και προετοιμάζεται μέσω της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία αποτελεί ένα εργαλείο για την υλοποίηση περαιτέρω μέτρων.

Με πληροφορίες από: Reader