Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στη διαδρομή του υπουργού, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε τις κυβερνητικές επιλογές σε διάφορα ζητήματα. Επιπλέον, η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε καταγγελία σχετικά με τη διακοπή της τηλεοπτικής κάλυψης της παρουσίας της στη ΔΕΘ από την ΕΡΤ.

Σφοδρή κριτική στον Μάκη Βορίδη

Κατά την παρουσία της στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσε στο στόχαστρό της τον υπουργό Μάκη Βορίδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην πορεία του κ. Βορίδη πριν από την ένταξή του στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς τον ως «σταγονίδιο που έγινε δεξαμενή χουντικού υγρού». Αυτή η δήλωση υπογράμμισε τη βαθιά διαφωνία της με την πολιτική του παρουσία και τον ρόλο του στην κυβέρνηση.

Απευθυνόμενη με έντονο ύφος προς τα κυβερνητικά έδρανα, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι στο παρελθόν οι παριστάμενοι «χειροκροτούσατε τον αντίστοιχο του Κασιδιάρη». Συνεχίζοντας την επίθεσή της, διερωτήθηκε ρητορικά: «Ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα που εκστόμισε ο χουντικός Βορίδης και χειροκροτούσατε;». Οι συγκεκριμένες αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου αποτέλεσαν ένα κεντρικό σημείο της ομιλίας της, εστιάζοντας στην κριτική της προς την κυβέρνηση και τον υπουργό.

Επέκταση της κριτικής στην κυβέρνηση

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν περιόρισε την κριτική της μόνο στον Μάκη Βορίδη, αλλά την επέκτεινε συνολικά προς την κυβέρνηση. Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «το καλύτερο πολίτευμα είναι το σημερινό που κυριαρχούν ο Βορίδης, ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης». Με αυτή τη δήλωση, η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την άποψή της ότι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία και την επιρροή αυτών των συγκεκριμένων προσώπων.

Επιπλέον, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέδειξε το ζήτημα των διασυνδέσεων κυβερνητικών στελεχών σε διάφορες υποθέσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. «Πώς γίνεται κάθε πέτρα που σηκώνουμε να εμφανίζεται ένα στέλεχος της κυβέρνησης;», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απορία και την κριτική της. Στρέφοντας τα πυρά της, μεταξύ άλλων, προς τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γιώργο Πατούλη, η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε τις ανησυχίες της για τις σχέσεις μεταξύ των κυβερνητικών αξιωματούχων και των διαφόρων υποθέσεων που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Αναφορές στην κοινοβουλευτική στήριξη και τη Χρυσή Αυγή

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε αναφορά και στην κοινοβουλευτική στήριξη που λαμβάνουν οι κυβερνητικές επιλογές. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «η ενίσχυση με την οποία ψηφίστηκε η πρόταση της ΝΔ είναι τα ορφανά της ΧΑ που ψηφίζουν τα νομοσχέδιά σας». Με αυτή τη δήλωση, η κ. Κωνσταντοπούλου άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση απολαμβάνει στήριξη από πολιτικές δυνάμεις που έχουν τις ρίζες τους στον χώρο της Χρυσής Αυγής, γεγονός που, κατά την άποψή της, επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ψήφιση των νομοσχεδίων.

Η αναφορά στα «ορφανά της ΧΑ» αποτελεί ένα ακόμα σημείο της σκληρής ρητορικής που υιοθέτησε η κ. Κωνσταντοπούλου, με στόχο να αναδείξει αυτό που θεωρεί ως προβληματικές συνδέσεις και συμμαχίες εντός του κοινοβουλευτικού πλαισίου. Η δήλωσή της αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της μετωπικής επίθεσης που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης, τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και σε επίπεδο πολιτικών επιλογών, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με την κατεύθυνση που ακολουθείται.

Καταγγελία για διακοπή τηλεοπτικής κάλυψης από την ΕΡΤ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ένα περιστατικό που αφορά την τηλεοπτική κάλυψη της παρουσίας της στη ΔΕΘ από την ΕΡΤ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι η μετάδοση της ομιλίας της διακόπηκε από το κρατικό κανάλι, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Σύμφωνα με την ίδια, η διακοπή συνέβη όταν έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε «σταγονίδια της Χούντας μέσα στην κυβέρνηση».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αναφορά ήταν η τελευταία φράση που μεταδόθηκε πριν διακοπεί η κάλυψη της ομιλίας της από την ΕΡΤ. Περιγράφοντας το περιστατικό, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μετά έπεσε μαύρο και κάρτα από την ΕΡΤ». Η καταγγελία αυτή προστίθεται στις ευρύτερες επικρίσεις της για τον τρόπο λειτουργίας και τις πρακτικές της κυβέρνησης, υποδηλώνοντας, κατά την άποψή της, προσπάθειες φίμωσης ή λογοκρισίας της ελεύθερης έκφρασης.

Με πληροφορίες από: Reader