Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά στη Βουλή: «Επενδύετε στον φόβο, η κοινωνία θα σας καταψηφίσει»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην αιχμηρή κριτική που άσκησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κόμμα του. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα, τονίζοντας πως η κοινωνία δεν θα τρομοκρατηθεί και θα την καταψηφίσει. Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στο δίλημμα «Ελπίδα ή Περιπέτεια» που διατύπωσε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αντιτείνει μια διαφορετική προσέγγιση.

Η επένδυση στον φόβο και η απάντηση της κοινωνίας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαδεχόμενος τον πρωθυπουργό στο βήμα του Κοινοβουλίου, υπογράμμισε με έμφαση ότι η κυβέρνηση «επενδύει στο φόβο κι όχι στην ελπίδα». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην τρομοκράτηση της κοινωνίας, ώστε να νοιώσει φόβο. Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η τακτική «δεν θα σας περάσει», καθώς «η κοινωνία θα σας καταψηφίσει».

Στο πλαίσιο της κριτικής του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και σε μια μεταστροφή του κυβερνητικού αφηγήματος. Όπως υποστήριξε, «από το Μητσοτάκης ή Χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν», ερμηνεύοντας πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη. Αυτή η αλλαγή στο δίλημμα, κατά τον ίδιο, φανερώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα κλίμα πόλωσης και ανασφάλειας, μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Οικονομικές πολιτικές και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επέκρινε έντονα τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης. Τόνισε πως, για τη Νέα Δημοκρατία, η «ελπίδα» μεταφράζεται στην καθήλωση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Αυτή η προσέγγιση, κατά τον κ. Ανδρουλάκης, έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες της κοινωνίας και την προοπτική ανάπτυξης της χώρας, καθώς δεν προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Αντιθέτως, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, δηλώνοντας ότι το κόμμα του έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό, όπως ανέφερε, στοχεύει στην ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της χώρας γενικότερα, προσφέροντας μια διαφορετική προοπτική από αυτή που, κατά τον ίδιο, προωθεί η κυβέρνηση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εστιάζει σε μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι δηλώσεις Φλωρίδη και η αντίδραση του πρωθυπουργού

Ένα κεντρικό σημείο της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η αναφορά του στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ερμήνευσε τις δηλώσεις αυτές ως μέρος της μετατόπισης του κυβερνητικού διλήμματος από «Μητσοτάκης ή χάος» σε «Μητσοτάκης ή Ερντογάν», υπονοώντας μια προσπάθεια δημιουργίας φόβου και πόλωσης στην πολιτική σκηνή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως, αντί ο πρωθυπουργός να ζητήσει από τον υπουργό Δικαιοσύνης να ανακαλέψει τις επίμαχες δηλώσεις του, επέλεξε να ζητήσει «τα ρέστα» από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αναδεικνύει την κυβερνητική τακτική και την προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση από την ουσία των προβλημάτων σε αντιπαραθέσεις.

Προσπάθεια διαμόρφωσης εντυπώσεων και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης. Προσέθεσε ότι τόσο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο κ. Βορίδης, ο οποίος είχε μιλήσει νωρίτερα στη Βουλή, επιχείρησαν να διαμορφώσουν συγκεκριμένες εντυπώσεις. Αυτή η προσπάθεια, κατά τον κ. Ανδρουλάκης, εντάσσεται στην ευρύτερη τακτική της Νέας Δημοκρατίας να επενδύει στον φόβο και να αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες.

Η κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εστιάστηκε στην αντίληψη ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας και να παρουσιάσει το δικό της αφήγημα ως τη μοναδική επιλογή. Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η κοινωνία θα αντιδράσει σε αυτές τις προσπάθειες και θα εκφράσει την αντίθεσή της μέσω της ψήφου της, καταψηφίζοντας την κυβέρνηση και επιλέγοντας μια διαφορετική πορεία.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr