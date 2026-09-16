Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Νίκο Ανδρουλάκη: Βαθιά ανευθυνότητα να μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση – Η ατάκα για τον Φλωρίδη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε έντονα τον Νίκο Ανδρουλάκη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη στάση του κ. Ανδρουλάκη να αναμιγνύει τα εξωτερικά ζητήματα της χώρας στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση ως «βαθιά ανευθυνότητα». Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη θεώρηση είναι «εθνικά επικίνδυνη».

Εθνικά επικίνδυνη θεώρηση και βαθιά ανευθυνότητα

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι η άποψη πως «η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για κομματικά οφέλη είναι εθνικά επικίνδυνη θεώρηση». Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη να εκφράσει και να δηλώσει ξεκάθαρα αν αυτή είναι η πεποίθησή του.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να διαχωρίζονται τα εξωτερικά ζητήματα από την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. «Παρακαλώ κ. Ανδρουλάκη, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ζητώντας παράλληλα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής να ανακαλέσει τις συγκεκριμένες δηλώσεις του.

Το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μία δήλωση του κ. Ανδρουλάκη, την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως δυνητικά «εθνικά επικίνδυνη». Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε δηλώσει πως «το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν».

Ανταπαντώντας σε αυτή τη θέση, ο Πρωθυπουργός διευκρίνισε ποιο είναι το πραγματικό πολιτικό δίλημμα στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος». Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι, παρόλο που αυτή η πραγματικότητα μπορεί να προκαλεί ενόχληση, παραμένει το υπαρκτό δίλημμα για τους πολίτες.

Οι αλλαγές στο άρθρο 86 και το παράδειγμα του 1999

Στο πλαίσιο της δευτερολογίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθιξε και το θέμα των προτεινόμενων αλλαγών για το Άρθρο 86 του Συντάγματος. Απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Εάν ήσασταν τόσο σίγουρος κ. Ανδρουλάκη ότι θα κερδίσετε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το Άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να το διαμορφώσετε όπως επιθυμείτε».

Για να ενισχύσει τη θέση του και να αναδείξει τη σημασία της υπερψήφισης άρθρων από την αντιπολίτευση, ο Πρωθυπουργός έκανε μία ιστορική αναδρομή. Υπενθύμισε ότι το 1999, η Νέα Δημοκρατία, ενώ βρισκόταν σε θέση αντιπολίτευσης, είχε ψηφίσει 83 από τα συνολικά 86 άρθρα που είχαν προταθεί τότε.

Η ατάκα για τον υπουργό Φλωρίδη και την ανθοδέσμη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του στη Βουλή με μία πιο ανάλαφρη αλλά χαρακτηριστική παρατήρηση. Αναφερόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Τέλος για τον κ. Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τζάμπα διαφήμιση».

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr