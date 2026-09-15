Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε αντιπαράθεση για τις κυβερνητικές συνεργασίες

Η πολιτική σκηνή παρακολουθεί με ενδιαφέρον την αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καθώς τα δύο κόμματα διαμορφώνουν τις θέσεις τους σχετικά με τις μελλοντικές κυβερνητικές συνεργασίες. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παράλληλα αποφεύγει να κατονομάσει τους δικούς του πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους. Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην ανάγκη για αυτοδυναμία, αλλά δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί, δημιουργώντας ένα πεδίο ασυμμετρίας και αντιπαράθεσης.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε τον αποκλεισμό συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής είναι η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ σε πρώτο κόμμα. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση κλείνει την πόρτα προς τα δεξιά, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από μια σαφή και συγκεκριμένη πρόταση για κυβερνητική συνεργασία προς τα αριστερά.

Η Χαριλάου Τρικούπη, η έδρα του ΠΑΣΟΚ, ζητά την πρωτιά στις εκλογές για να μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή που επιδιώκει. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν περιλαμβάνει την ονομαστική αναφορά πιθανών εταίρων, κάτι που καθιστά το πολιτικό της σημείο ευάλωτο. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να συνδέσει μια ενδεχόμενη νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας με δεξιότερες κυβερνητικές λύσεις, χωρίς να εξηγεί ταυτόχρονα ποια κόμματα θα εξασφάλιζαν την απαραίτητη πλειοψηφία για μια κυβέρνηση υπό τον κ. Ανδρουλάκη.

Τα σενάρια συνεργασιών για τη Νέα Δημοκρατία

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, περιέγραψε χθες, μιλώντας στην ΕΡΤnews, διάφορα σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Στα σενάρια αυτά περιλαμβάνεται η συμμετοχή πολιτικών προσώπων όπως ο κ. Σαμαράς, ο κ. Βελόπουλος ή η κυρία Λατινοπούλου. Ο κ. Τσουκαλάς άφησε ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο απουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη από ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα.

Αντίθετα, όταν αναφέρθηκε στην εκδοχή μιας κυβέρνησης με κορμό το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς περιορίστηκε στην αναφορά ενός προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να προσδιορίσει με ποιες συγκεκριμένες δυνάμεις θα μπορούσε να σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την τακτική του κόμματος να κατονομάζει πιθανούς εταίρους για τον αντίπαλο, ενώ για τη δική του περίπτωση μιλάει γενικά για «κορμό» και «πρόγραμμα».

Η απουσία συγκεκριμένων προτάσεων από το ΠΑΣΟΚ

Η τακτική του ΠΑΣΟΚ να μην κατονομάζει τους δικούς του πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, υποστήριξε ότι, ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει οριακά τις εκλογές, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις θα κληθούν να τοποθετηθούν επί του προγράμματός του. Παράλληλα, ο κ. Μάντζος απέκλεισε τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και διατήρησε τις αποστάσεις του από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η απάντηση αυτή μεταφέρει ουσιαστικά την ευθύνη της αποσαφήνισης των συνεργασιών στους άλλους πολιτικούς φορείς, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Η λογική πίσω από αυτή τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη είναι να αποφευχθεί μια πρόωρη ονομαστική συζήτηση, η οποία θα υποχρέωνε το ΠΑΣΟΚ να απολογείται για τις πιθανές του επιλογές πριν καν την κάλπη.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και η ασυμμετρία

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία τονίζει την ανάγκη για αυτοδυναμία, εκφράζοντας σαφώς την προτίμησή της να κυβερνήσει χωρίς συνεργασίες. Ωστόσο, η Πειραιώς, η έδρα της Νέας Δημοκρατίας, απαντά στην πρόκληση του ΠΑΣΟΚ δηλώνοντας ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η δήλωση δημιουργεί μια σαφή ασυμμετρία στις θέσεις των δύο κομμάτων.

Η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να επιμένει στο ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το ποιους ακριβώς θα πραγματοποιήσει την πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζεται, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται μια συγκυβέρνηση μαζί της. Αυτή η ασυμμετρία διαμορφώνει το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων, καθώς το ένα αποκλείει το άλλο, ενώ το δεύτερο το θεωρεί τον μόνο του πιθανό εταίρο.

Πολιτικές διαφοροποιήσεις και ανταγωνισμός

Σχετικά με τις πιθανές συνεργασίες προς τα αριστερά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το ισπανικό παράδειγμα, υπογράμμισε ότι «η Αριστερά δεν είναι μία». Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφήνει ανοιχτό το περιθώριο για συνεννόηση με δυνάμεις του ευρύτερου χώρου, διατηρώντας όμως παράλληλα τις πολιτικές διαφοροποιήσεις και τις ιδεολογικές αποστάσεις.

Οι παράλληλες αιχμές του κ. Ανδρουλάκη προς τον Αλέξη Τσίπρα καταδεικνύουν ότι η συζήτηση για ενδεχόμενες συνεργασίες συνυπάρχει με έναν έντονο ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι να συνδέσει μια νέα νίκη της ΝΔ με δεξιότερες κυβερνητικές λύσεις, χωρίς να αποκαλύπτει τα δικά του σχέδια για τον σχηματισμό κυβέρνησης, μεταθέτοντας την ευθύνη της αποσαφήνισης για μετά την κάλπη.

Με πληροφορίες από: Topontiki