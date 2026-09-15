Αλέξης Τσίπρας: Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το επίδομα ανεργίας και το ενδεχόμενο αλλαγών στο υφιστάμενο πλαίσιο χορήγησής του. Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το κεντρικό κτίριο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπου συναντήθηκε με εργαζομένους και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ). Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι κυβερνητικές τοποθετήσεις για την επιδοματική πολιτική, καθώς και οι επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια ενδεχόμενη περικοπή ή αυστηροποίηση των όρων χορήγησης του επιδόματος ανεργίας.

Οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας ως κυβερνητικό σχέδιο

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη δεν αποτελούν προσωπικές απόψεις, αλλά εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως σημείωσε, «Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης».

Συνεχίζοντας, καταλόγισε την πολιτική ευθύνη στον ίδιο τον πρωθυπουργό, λέγοντας πως «το ότι ο πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη». Τόνισε επίσης ότι «το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας του κόμματος και ο κ. Βορίδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος».

Το επίδομα ανεργίας ως ασφαλιστικό δικαίωμα

Ο Αλέξης Τσίπρας επέκρινε ιδιαίτερα τη λογική που, όπως είπε, εμφανίζει το επίδομα ανεργίας ως αντικίνητρο για την αναζήτηση εργασίας. Υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν αποτελεί πράξη κρατικής γενναιοδωρίας, αλλά ασφαλιστικό δικαίωμα που χρηματοδοτείται από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων.

«Η ουσία είναι ότι μας λένε πως το επίδομα ανεργίας συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι», ανέφερε. Πρόσθεσε πως «το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία. Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Παρακρατείται από τον μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μη βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας».

Στόχος οι εποχικά εργαζόμενοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στους εποχικά εργαζομένους και στους κλάδους στους οποίους η απασχόληση χαρακτηρίζεται από μεγάλες περιόδους διακοπής. Μεταξύ αυτών των κλάδων περιλαμβάνονται ο τουρισμός, ο επισιτισμός, οι αγροτικές εργασίες και η οικοδομή.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τυχόν περικοπές θα επηρεάσουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι βασίζονται στο επίδομα ανεργίας κατά τις περιόδους που δεν απασχολούνται.

Πού χρειάζεται «εξορθολογισμός»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη περί ανάγκης «εξορθολογισμού», ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε κατά της κυβέρνησης. Τόνισε πως αν χρειάζεται κάποιος εξορθολογισμός, αυτός δεν είναι στα επιδόματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, αλλά σε άλλους τομείς.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι ο εξορθολογισμός χρειάζεται «στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά». Κατέληξε λέγοντας πως εκεί χρειάζεται επειγόντως εξορθολογισμός και όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές προστασίας, ειδικά για τους εργαζομένους που έχουν πληρώσει το μάρμαρο από την περίοδο της κρίσης μέχρι σήμερα.

Η συνάντηση στη ΔΥΠΑ

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό κτίριο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες. Εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκε με εργαζομένους και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), Γιώργο Μακράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται απλώς για διατύπωση «άποψης» αλλά για «αντεργατικό» σχέδιο που πρέπει «να μείνει στα χαρτιά». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις κυβερνητικές τοποθετήσεις για την επιδοματική πολιτική και στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη περικοπή ή αυστηροποίηση των όρων χορήγησης του επιδόματος ανεργίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki