Ο Ηλίας Κασιδιάρης πέρασε την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Τον περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα, ενώ ο ίδιος προέβη σε δηλώσεις, ανακοινώνοντας την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή με ένα νέο κόμμα. Η αποφυλάκιση του έρχεται μετά την έκτιση μέρους της ποινής που του είχε επιβληθεί για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Οι πρώτες δηλώσεις και η υποδοχή

Κατά την έξοδό του από το σωφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού, ο Ηλίας Κασιδιάρης έγινε δεκτός από πλήθος οπαδών του. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Ηλία θυμήσου είμαστε μαζί σου», «Ηλία, σ’ αγαπάμε», ενώ κάποιοι φώναζαν «Νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός». Ο ίδιος έπεσε στις αγκαλιές των υποστηρικτών του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που δεν ήταν μόνος του σε αυτή τη στιγμή.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανέφερε ότι είχε δώσει τον λόγο του πως μόλις περάσει την πύλη της φυλακής, δεν θα επιστρέψει απλά στην ελευθερία, αλλά στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Τόνισε πως βλέπει να είναι μαζί του «ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη».

Το νέο κόμμα και οι πολιτικοί στόχοι

Ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό τη Δευτέρα, το οποίο θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου. Σε αυτό το διάγγελμα, θα αποκαλύψει το όνομα του νέου του κόμματος, καθώς και το πλήρες πρόγραμμά του. Ο ίδιος δήλωσε ότι σκοπός του είναι «να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης».

Αναφερόμενος στους πολιτικούς, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε ότι τους βλέπει να «κλαίγονται και συνωμοτούν» και να λένε ότι δεν πρέπει να του επιτρέψουν να επιστρέψει στη Βουλή. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στη δημοκρατία «ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικείμενη αποφυλάκισή του.

Η ποινή και ο χρόνος κράτησης

Ο Ηλίας Κασιδιάρης εξέτιε ποινή 13 ετών, η οποία του επιβλήθηκε από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή. Η οργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους δικαστές, αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με τον μανδύα πολιτικού κόμματος. Η αποφυλάκιση του έγινε με λήξη ποινής, γνωστή και ως απόλυση από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Συνολικά, ο Ηλίας Κασιδιάρης εξέτισε πραγματική ποινή 7 ετών. Από αυτά, τα 6 χρόνια αφορούν την πρωτόδικη ποινή που του επιβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας. Επιπλέον, είχε προφυλακιστεί για σχεδόν 1,5 χρόνο αμέσως μετά τη σύλληψή του το 2013. Τα υπόλοιπα 6 χρόνια της τελεσίδικα επιβληθείσας ποινής συμπληρώθηκαν μέσω των μεροκαμάτων του στη φυλακή, όπου κάθε ημέρα εργασίας λογίζεται διπλή.

Η θέση της συνηγόρου υπεράσπισης

Η συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, είχε προβεί νωρίτερα σε δηλώσεις, αναφέροντας ότι η κάθοδός του στις εκλογές είναι σίγουρη. Η κυρία Πανταζή είχε δηλώσει πως βρέθηκε η απαραίτητη νομική φόρμουλα για τη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία, ενισχύοντας τις προσδοκίες των υποστηρικτών του για την πολιτική του επάνοδο μετά την αποφυλάκιση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis