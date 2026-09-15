Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες σε δανέζικο ελικόπτερο

Μια ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες κινδύνου εναντίον δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των αρχών της Δανίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα, νότια της Δανίας, ενώ το ελικόπτερο εκτελούσε μια αποστολή ρουτίνας για τη φωτογράφιση του ρωσικού πολεμικού πλοίου. Η Δανία αντέδρασε άμεσα, με τον υπουργό Εξωτερικών να χαρακτηρίζει την ενέργεια «εντελώς απαράδεκτη» και να καλεί τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις.

Εκτόξευση φωτοβολίδων σε διεθνή ύδατα

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως νέα πρόκληση από τη Ρωσία, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες κινδύνου εναντίον ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου της Δανίας. Η Διοίκηση Άμυνας της Δανίας επιβεβαίωσε το γεγονός, τονίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη σε διεθνή ύδατα, στην περιοχή νότια της Δανίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο στρατός της Δανίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα αργά τη Δευτέρα, ότι «ένα από τα ελικόπτερα Fennec έγινε σήμερα (Δευτέρα) στόχος φωτοβολίδων». Η εκτόξευση των φωτοβολίδων έλαβε χώρα «κατά τη διάρκεια μιας συνήθους επιχείρησης φωτογράφισης κοντά σε ρωσική φρεγάτα, η οποία βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά του Γκέντσερ». Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, «μία από τις φωτοβολίδες πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικόπτερο».

Ο ρόλος των φωτοβολίδων ως προειδοποίηση

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία της Δανίας, οι φωτοβολίδες αποτελούν πυροτεχνικά μέσα. Η χρήση τους είναι συνήθης ως προειδοποιητικό σήμα στη θάλασσα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η εκτόξευσή τους προς ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που εκτελούσε αποστολή ρουτίνας σε διεθνή ύδατα, ερμηνεύτηκε ως μια ενέργεια που χρήζει διευκρινίσεων.

Η Διοίκηση Άμυνας της Δανίας υπογράμμισε τη φύση της αποστολής του ελικοπτέρου Fennec, η οποία ήταν μια τυπική διαδικασία φωτογράφισης. Η εκτόξευση των φωτοβολίδων, και ειδικότερα το γεγονός ότι μία εξ αυτών πέρασε σε άμεση γειτνίαση με το ελικόπτερο, προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συμβάν.

Απαράδεκτη ενέργεια και διπλωματικές κινήσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό. Την Τρίτη, την επομένη της εκτόξευσης των φωτοβολίδων, χαρακτήρισε την ενέργεια της ρωσικής φρεγάτας «εντελώς απαράδεκτη». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Δανία το συμβάν στα διεθνή ύδατα.

Ως άμεση συνέπεια, το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας προχώρησε σε διπλωματικές ενέργειες. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι «ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό». Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα τυπικό διπλωματικό βήμα για την αναζήτηση διασαφηνίσεων και την έκφραση διαμαρτυρίας για ενέργειες που θεωρούνται προκλητικές ή μη αποδεκτές.

Η Ρωσία δοκιμάζει και προκαλεί το ΝΑΤΟ

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, τοποθετήθηκε επίσης επί του θέματος, προσφέροντας μια ευρύτερη οπτική γωνία για το περιστατικό. Η κυρία Φρέντρικσεν δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως το συμβάν αυτό προκαλεί έκπληξη, καθώς το εντάσσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός ανέφερε ότι το περιστατικό «είναι μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη». Περιέγραψε τη Ρωσία ως «μια ολοένα και πιο επιθετική και δυναμική» δύναμη, η οποία «έχει εντείνει τον υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης». Επιπλέον, η κυρία Φρέντρικσεν τόνισε ότι η Ρωσία «δοκιμάζει και προκαλεί το ΝΑΤΟ», υποδηλώνοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Με πληροφορίες από: Newsit