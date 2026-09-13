Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί funds και φτηνή απασχόληση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε στις επικρίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανακολουθία σε προεκλογικές δεσμεύσεις και για μείωση του πραγματικού εισοδήματος των συνταξιούχων.

Απαντήσεις στις επικρίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκίνησε την απάντησή του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κ. Μαρινάκη, δηλώνοντας ότι ο τελευταίος προφανώς έχει μπερδευτεί. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε πως ο κ. Μαρινάκης νομίζει ότι όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ το 2018, όπου είχε υποσχεθεί την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Ωστόσο, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είχε δεσμευτεί.

Ανακολουθία στις προεκλογικές δεσμεύσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός εφάρμοσε τον νόμο Κατρούγκαλου μέχρι κεραίας, μάλιστα ακόμα πιο σκληρά από τις αρχικές προβλέψεις του. Αυτή η εφαρμογή, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, έρχεται σε αντίθεση με τις προεκλογικές του εξαγγελίες για κατάργηση του νόμου.

Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατέστησε τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο ΦΠΑ χρησιμοποιήθηκε για τη διασφάλιση της υπερκερδοφορίας των ολιγοπωλίων, γεγονός που έγινε σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών.

Προτεραιότητες της κυβέρνησης και δημοσιονομικό κόστος

Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλώνοντας ότι προσποιείται πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος για συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών, καθώς και τη μείωση των ωρών απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Μαρινάκης, μέσα στο άγχος του, ομολογεί πως οι κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η εξυπηρέτηση των funds. Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης.

Μείωση εισοδημάτων και διαφθορά

Ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποδεχθεί στον απολογισμό της διακυβέρνησής της πως επί των ημερών τους μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνει την πορεία της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι οι πολίτες γνωρίζουν καλά πως όσο η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην εξουσία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό. Αυτός ο λογαριασμός, όπως ανέφερε, αφορά το «πάρτι διαφθοράς» που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς και τις απευθείας αναθέσεις.

Κάλεσμα για πολιτική αλλαγή

Ο κ. Τσουκαλάς απευθύνθηκε στον κ. Μαρινάκη λέγοντας: «Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας». Με αυτή τη δήλωση, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θέλησε να οριοθετήσει τη στάση του κόμματός του απέναντι στην κυβερνητική ρητορική.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει». Αυτή η φράση σηματοδοτεί την πεποίθηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για επικείμενες πολιτικές εξελίξεις και αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki