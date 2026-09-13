Η Μιλένα Αποστολάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, παραχώρησε συνέντευξη στο περίπτερο του Reader.gr κατά τη διάρκεια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά τη συζήτηση, αναφέρθηκε τόσο στα όσα αποκόμισε από τη συμμετοχή της στην επιτροπή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όσο και στους λόγους για τους οποίους δηλώνει υπερήφανη για το έργο του ΠΑΣΟΚ. Η κα Αποστολάκη μοιράστηκε τις εντυπώσεις της για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που σημάδεψαν τη χώρα, αναδεικνύοντας τη συμβολή του κόμματός της.

Το «σοκ» από την επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπειρία της από την συμμετοχή της στην επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μιλένα Αποστολάκη απάντησε χαρακτηριστικά ότι αποκόμισε «ένα σοκ». Το σοκ αυτό, όπως εξήγησε, σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο επιλογής και δράσης συγκεκριμένων προσώπων που ανέλαβαν τη διαχείριση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, ειδικά μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που βίωσε η Ελλάδα.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε την κατάσταση ως «έναν εσμό ανθρώπων με έλλειμμα στοιχειώδους ήθους, ευπρέπειας και εντιμότητας». Αυτά τα άτομα, σύμφωνα με την ίδια, επιλέχθηκαν από το 2019 και μετά, σε μια περίοδο όπου η χώρα είχε μόλις περάσει από τη χρεοκοπία, γεγονός που καθιστά την επιλογή τους ακόμη πιο προβληματική στα μάτια της.

Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Η κα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι οι εν λόγω επιλογές έγιναν από εκείνους που παρουσιάζονταν στην κοινή γνώμη ως «άριστοι». Ωστόσο, τους ανατέθηκε η διαχείριση εκατομμυρίων ευρωπαϊκών κονδυλίων, παρά την έλλειψη των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών που θεωρεί απαραίτητα για τέτοιες θέσεις ευθύνης. Η διαχείριση αυτή, όπως άφησε να εννοηθεί, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Η ίδια εξέφρασε την έκπληξή της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η διαδικασία από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από αυτούς, η φρασεολογία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο φάνηκε να υποτιμούν τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, ήταν στοιχεία που την άφησαν έκπληκτη και την προβλημάτισαν έντονα.

Το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Μιλένα Αποστολάκη κλήθηκε να αναφερθεί σε ένα έργο του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και από τη δική της πολιτική σταδιοδρομία, για το οποίο νιώθει υπερήφανη. Η βουλευτής αναγνώρισε με ειλικρίνεια ότι το ΠΑΣΟΚ, μέσα στη μακρά διαδρομή του, η οποία άλλαξε τον ρου της ιστορίας για την Ελλάδα, έχει ασφαλώς διαπράξει λάθη και έχει βιώσει σκοτεινές στιγμές.

Παρόλα αυτά, τόνισε με έμφαση ότι οι πολίτες θα μιλήσουν για τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που πραγματικά άλλαξαν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Όλες αυτές οι μεγάλες και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, κατά την άποψή της, φέρουν το «πρόσημο ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμβολή του κόμματος στον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και το ΕΣΥ

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που ανέφερε η κα Αποστολάκη ως παραδείγματα του έργου του ΠΑΣΟΚ, ξεχωρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ο Ανώτατος Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και η Διαύγεια. Αυτά τα παραδείγματα αναδείχθηκαν ως βασικοί πυλώνες του μεταρρυθμιστικού έργου του κόμματος, που βελτίωσαν την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών σε διάφορους τομείς.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσει μία συγκεκριμένη μεταρρύθμιση από όλες, η ίδια επεσήμανε το ΕΣΥ. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι το ΕΣΥ ήρθε να ανατρέψει μια βαθιά ριζωμένη κοινωνική πραγματικότητα, όπου το δικαίωμα στην υγεία ήταν απολύτως εν αμφιβολία για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η κα Αποστολάκη θύμισε πως κάποτε, για να κάνει κάποιος μια εγχείρηση, έπρεπε να πουλήσει ένα χωράφι, αναδεικνύοντας την τεράστια αλλαγή που επέφερε η θέσπιση του ΕΣΥ.

Προβληματισμός για την υγεία σήμερα

Η Μιλένα Αποστολάκη έκλεισε την αναφορά της στο ΕΣΥ με έναν προβληματισμό για τη σημερινή κατάσταση. «Βρισκόμαστε κάπου εκεί ξανά», δήλωσε, υπονοώντας ότι η πρόσβαση στην υγεία αντιμετωπίζει και πάλι σημαντικές προκλήσεις, θυμίζοντας καταστάσεις του παρελθόντος που το ΕΣΥ είχε κληθεί να διορθώσει. Η δήλωσή της αυτή υπογραμμίζει την ανησυχία της για την πορεία του συστήματος υγείας και την ανάγκη για συνεχή προσοχή και βελτίωση, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

Με πληροφορίες από: Reader