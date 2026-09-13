Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ: «Ενωμένοι τη μάχη για να φύγει η ΝΔ και να υπάρξει πολιτική αλλαγή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, όπου ανέπτυξε τις βασικές θέσεις του κόμματός του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε σταθερά τον στόχο του ΠΑΣΟΚ για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές. Αυτή η πρωτιά, όπως υπογράμμισε, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που, κατά την άποψή του, απαιτεί η ελληνική κοινωνία.

Ο στόχος της πρώτης θέσης και η πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε με έμφαση ότι η πρώτη θέση για το ΠΑΣΟΚ είναι ο κεντρικός στόχος, προκειμένου να προκύψει η επιθυμητή πολιτική αλλαγή. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι ο ισχύων εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία οδηγούν στην ανάγκη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, ώστε να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή που θεωρεί αναγκαία για τη χώρα.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι εφικτή αν το ΠΑΣΟΚ δεν αναδειχθεί πρώτο κόμμα, καθώς, όπως είπε, για τη χώρα δεν αρκεί μία απλή εναλλαγή στην εξουσία, αλλά απαιτείται ουσιαστική πολιτική μετατόπιση.

Το οικονομικό σχέδιο και η κοστολόγηση

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στην κριτική που δέχτηκε η κυβέρνηση σχετικά με την υπερκοστολόγηση του οικονομικού σχεδίου που είχε παρουσιάσει το προηγούμενο διάστημα. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όλα είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα» και πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ «συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε συγκεκριμένα στοιχεία από το οικονομικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η 13η σύνταξη θα δοθεί σε δύο δόσεις, με το κόστος να ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και 840 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Όσον αφορά τον 13ο μισθό, το κόστος υπολογίζεται σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας, ενώ η επαναφορά του ΕΚΑΣ κοστολογείται στα 540 εκατομμύρια ευρώ.

Στρατηγική και συνεργασίες

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση που το κυβερνών κόμμα αναδειχθεί πρώτο χωρίς αυτοδυναμία και με πρωθυπουργό ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη ΝΔ είτε από άλλο κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν πρόκειται να αλλάξει, διατηρώντας σταθερή την πορεία που έχει χαράξει.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με δομή, στελέχη, όργανα και συνέδρια, και όχι μία «συσπείρωση εξουσίας» που μπορεί να υπάρχει σήμερα και να μην υπάρχει αύριο. Ανέφερε την ιστορία και τη διαδρομή του κόμματος, επισημαίνοντας ότι το ανώτατο όργανό του, το συνέδριο, έλαβε ομόφωνη απόφαση από 5.000 συνέδρους για την πολιτική στρατηγική που ακολουθείται. Αυτή η στρατηγική, όπως υπογράμμισε, είναι αμετάβλητη.

Η προοδευτική απάντηση στην κυβερνητική πολιτική

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι το κόμμα του αποτελεί την προοδευτική απάντηση στην Νέα Δημοκρατία. Έθεσε την κριτική του απέναντι σε μία τρίτη θητεία ενός κόμματος που, όπως είπε, «δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό, το Σύνταγμα, την δικαιοσύνη, στα αδιέξοδα της κοινωνίας».

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβερνητική πολιτική ότι «συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύει την παλιότερη». Δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μόνο με έναν τρόπο: «πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές». Κατέληξε λέγοντας ότι οι αποφάσεις του κόμματος είναι «αξιακές και πολιτικές» και για αυτό τον λόγο δεν αλλάζουν.

Ιδεολογική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ

Σε άλλη ερώτηση που αφορούσε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε την ιδεολογική πεποίθηση του κόμματος. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας, ως κεντρικός άξονας της πολιτικής του φιλοσοφίας και των προτάσεών του για το μέλλον της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reader