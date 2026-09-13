Η κυβέρνηση δέχεται επιθέσεις για αναφορές σε ομόφυλους γονείς στα νέα βιβλία του δημοτικού

Η κυβέρνηση δέχεται επιθέσεις για αναφορές σε ομόφυλους γονείς στα νέα βιβλία του δημοτικού

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες επιθέσεις από τα δεξιά της, καθώς έχουν προκύψει αντιδράσεις για αναφορές σε ομόφυλους γονείς σε νέα βιβλία του Δημοτικού. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα που περιγράφεται ως «ημέρες βιβλίου της Ιστορίας» για την κυβέρνηση. Εν μέσω αυτών των πιέσεων, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τηρεί μια στάση που χαρακτηρίζεται ως αξιέπαινη.

Οι αντιδράσεις για τα νέα βιβλία

Η κυβέρνηση δέχεται επιθέσεις από το δεξιό της φάσμα, με αφορμή το περιεχόμενο νέων εκπαιδευτικών βιβλίων για το Δημοτικό. Οι αντιδράσεις αυτές εστιάζουν σε αναφορές που γίνονται στους ομόφυλους γονείς μέσα στα εν λόγω βιβλία. Αυτές οι επιθέσεις έχουν φέρει την κυβέρνηση σε μια δύσκολη θέση, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο πολιτικό κλίμα.

Η ένταση των αντιδράσεων είναι τέτοια που η παρούσα περίοδος χαρακτηρίζεται ως «ημέρες… βιβλίου της Ιστορίας» για την κυβέρνηση. Το ζήτημα των αναφορών σε ομόφυλους γονείς στα σχολικά εγχειρίδια έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα συζήτησης και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η σαφής θέση της υπουργού Παιδείας

Σε αυτό το πλαίσιο των αντιδράσεων, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει διατηρήσει μια ξεκάθαρη και σταθερή στάση. Η στάση της υπουργού περιγράφεται ως αξιέπαινη, ειδικά δεδομένων των πιέσεων που ασκούνται στην κυβέρνηση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κυρία Ζαχαράκη δήλωσε ευθαρσώς τη θέση της, τονίζοντας ότι ο ρόλος της δεν είναι να λογοκρίνει. Επεσήμανε ότι η αποστολή της είναι να ακούει τους ειδικούς επιστήμονες και τις ειδικές επιτροπές που είναι αρμόδιες για το περιεχόμενο των βιβλίων.

Ο ρόλος των ειδικών και οι διορθώσεις

Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η διαδικασία περιλαμβάνει τον εντοπισμό τυχόν λαθών, παραλείψεων ή αβλεψιών στα σχολικά βιβλία. Στόχος της είναι η διόρθωση οποιουδήποτε σημείου κριθεί αναγκαίο, βασιζόμενη πάντα στις εισηγήσεις των ειδικών.

Η κυρία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι η αρμοδιότητά της δεν περιλαμβάνει την απόφαση για το περιεχόμενο των βιβλίων ούτε τη λογοκρισία τους. Η δήλωσή της αυτή αποτυπώνει μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην επιστημονική γνώση και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Επιστημονικά ορθή και πολιτικά θαρραλέα στάση

Η στάση της Σοφίας Ζαχαράκη χαρακτηρίζεται ως επιστημονικά ορθή, καθώς βασίζεται στην ακρόαση των ειδικών και των επιτροπών. Ταυτόχρονα, η προσέγγισή της θεωρείται πολιτικά θαρραλέα, δεδομένου του κλίματος των επιθέσεων που δέχεται η κυβέρνηση από τα δεξιά.

Η υπουργός επέλεξε να μην υποχωρήσει στις πιέσεις, διατηρώντας μια θέση που εστιάζει στην ορθότητα των διαδικασιών και την επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτή η στάση διαφοροποιεί την κυρία Ζαχαράκη από άλλους πολιτικούς παράγοντες.

Διαφοροποίηση από άλλους «γαλάζιους» βουλευτές

Σε αντίθεση με τη στάση της υπουργού Παιδείας, αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές έχουν υιοθετήσει διαφορετική τακτική. Ορισμένοι από αυτούς επιλέγουν να παραμείνουν στο παρασκήνιο, αποφεύγοντας να τοποθετηθούν δημόσια επί του θέματος.

Άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φέρονται να υιοθετούν μια τακτική «χαϊδέματος» του πιο συντηρητικού τμήματος των ψηφοφόρων τους. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την ευθαρσή και ξεκάθαρη τοποθέτηση της Σοφίας Ζαχαράκη σχετικά με το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.

Με πληροφορίες από: Topontiki