Ο πρωθυπουργός για Καστελόριζο και ΔΕΘ: Ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης και απάντηση στην αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, έκανε έναν εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Στην ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην επίσκεψή του στο Καστελόριζο, καθώς και στις πρόσφατες εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, ξεχωριστή μνεία έγινε και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» που πρόκειται να αποκτήσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Η επίσκεψη στο ακριτικό Καστελόριζο και το σχέδιο στήριξης

Από το Καστελόριζο, το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο να καταστήσει το νησί πιο ανθεκτικό, πιο λειτουργικό και πιο ζωντανό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει και μία σημαντική εξαγγελία για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων του νησιού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η στήριξη των ακριτικών νησιών της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται σε απλούς συμβολισμούς ή ευχολόγια. Αντιθέτως, απαιτούνται συγκεκριμένα έργα και μόνιμα κίνητρα για την ενίσχυσή τους. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια του που πατάει στο πρώτο κομμάτι ελληνικής γης το οποίο απελευθερώθηκε σαν σήμερα το 1943, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης» εισήλθε στο λιμάνι του νησιού. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε και τη Ρω, αποδίδοντας ελάχιστο φόρο τιμής στην Κυρά της, τη Δέσποινα Αχλαδιώτη, η οποία επί 40 χρόνια ύψωνε κάθε πρωί τη γαλανόλευκη, μια πράξη τεράστιας εθνικής σημασίας.

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ και η απάντηση στην αντιπολίτευση

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το πακέτο ύψους 2,2 δισ. ευρώ που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά τα νέα μέτρα, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, επιστρέφονται στην κοινωνία ως μέρισμα από την ανάπτυξη της οικονομίας και το 2026. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το πακέτο ως έναν συνδυασμό μειώσεων φόρων και εισφορών, ενίσχυσης μισθών και συντάξεων, καθώς και κινήτρων για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει νέα εργαλεία για τη νέα γενιά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικογένεια, την Περιφέρεια και τη στέγη. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και των αντοχών της οικονομίας, παρόλο που αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε «μεμψίμοιρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι “δώσαμε λίγα”».

Συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και ελαφρύνσεων

Αναλυτικότερα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι για το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών καταργείται το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος. Δημιουργούνται επίσης δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ, τα οποία απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, μειώνεται περαιτέρω η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις, ενώ επιταχύνονται οι αποσβέσεις για νέες επενδύσεις.

Στον αγροτικό τομέα, οι κατ’ επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο, μέτρο που ισχύει και για τους τρίτεκνους. Παράλληλα, μειώνονται κατά μισή μονάδα ακόμη οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας περαιτέρω ελάφρυνση.

Ενισχύσεις για συνταξιούχους, ΑμεΑ και οικογένειες

Στα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους, η οποία ανεβαίνει στα 400 ευρώ. Από τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν 500 ευρώ ως μόνιμη ενίσχυση. Παράλληλα, τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, εξασφαλίζοντας την προσαρμογή τους στο κόστος ζωής.

Επίσης, αυξάνονται η αποζημίωση των voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες, ενισχύοντας τη στήριξη προς τις οικογένειες. Τέλος, καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ από φέτος, τον Δεκέμβριο, ξεκινά το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», με περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τις Ένοπλες Δυνάμες

Στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου απολογισμού του, ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα». Πρόκειται για ένα σύστημα που θα αποκτήσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki