Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επανάκαμψη στη ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επανάκαμψη στη ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ένα πακέτο συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Οι προτάσεις αυτές έχουν σαφές κοινωνικό και αναδιανεμητικό πρόσημο, με σκοπό να επαναφέρουν δυναμικά το ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό παιχνίδι. Κυρίως, ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να ξανανοίξει τη μάχη της δεύτερης θέσης στον πολιτικό χάρτη. Το μήνυμα της ομιλίας του ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να εμφανιστεί όχι απλώς ως δύναμη αντιπολίτευσης, αλλά ως μια έτοιμη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία εντείνεται. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ξεδιπλώσει το σχέδιό του και στη συνέντευξη τύπου στις 12.

Ενίσχυση εισοδήματος και συνταξιούχων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επαναφορά της 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου ΕΚΑΣ, το οποίο θα απευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους. Στις δεσμεύσεις του περιλαμβάνεται και η μεσοσταθμική μείωση κατά 20% της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων.

Μέτρα για την ακρίβεια και την ενέργεια

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε στοχευμένη και προσωρινή μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε βασικά αγαθά. Αντίστοιχα, πρότεινε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Μαζί με αυτά τα μέτρα, ανακοίνωσε τη θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων. Στον τομέα της ενέργειας, έθεσε ως στόχο τη μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% έως το 2027, και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας.

Στεγαστική πολιτική και ιδιωτικό χρέος

Στο στεγαστικό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο GenRent, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και της ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων.

Ταυτόχρονα, πρότεινε περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση. Επίσης, ανακοίνωσε τη θέσπιση πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις των ενοικίων σε συγκεκριμένες ζώνες.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο ιδιωτικό χρέος, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλλει ένα νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει φραγμούς στη λειτουργία των funds και των servicers, καθώς και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρότεινε επίσης ρύθμιση έως 120 δόσεις για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.

Εργασιακά δικαιώματα και δημογραφικό

Στα εργασιακά, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την κατάργηση του 13ωρου. Επιπλέον, ανακοίνωσε την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Πρότεινε επίσης την πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές, η οποία θα αφορά μεγαλύτερες επιχειρήσεις και συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων εργασίας.

Στο δημογραφικό ζήτημα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Προβλέπεται επίσης μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

Τέλος, στις προτάσεις του περιλαμβάνονται η δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, καθώς και η σταδιακή εξίσωση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki