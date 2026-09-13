Αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη της δεύτερης φρεγάτας FDI Belharra «Νέαρχος»

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ένταξη της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας FDI Belharra, του «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602, στον ελληνικό Στόλο έχει φτάσει στην τελική της ευθεία. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα κομβική εποχή για την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η παραλαβή του «Νέαρχου» αποτελεί μια ριζική ποιοτική αναβάθμιση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Πυρετώδεις ρυθμοί στη Λοριάν και ημερομηνία παράδοσης

Στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία, οι ρυθμοί εργασιών είναι πυρετώδεις, καθώς η μεγάλη ώρα για το Πολεμικό Ναυτικό πλησιάζει με ταχείς ρυθμούς. Οι τελευταίες λεπτομέρειες των δοκιμών εν πλω ολοκληρώνονται με απόλυτη επιτυχία, προετοιμάζοντας το πλοίο για την επίσημη παράδοσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια επιτελεία, η ημερομηνία για την επίσημη τελετή παράδοσης της δεύτερης φρεγάτας FDI HN, του υπερσύγχρονου «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602, φαίνεται να είναι το διάστημα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Η 30η Οκτωβρίου προκρίνεται ως η πιο πιθανή ημερομηνία για το γεγονός αυτό.

Εκπαίδευση πληρώματος και η προσθήκη στον στόλο

Το ελληνικό πλήρωμα της φρεγάτας βρίσκεται ήδη επί γαλλικού εδάφους εδώ και καιρό, όπου πραγματοποιεί την τελική φάση της σκληρής και απαιτητικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στα υπερσύγχρονα συστήματα του πλοίου, διασφαλίζοντας την πλήρη επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Η έλευση του «Νέαρχου» έρχεται να προστεθεί στην ήδη ενταγμένη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ». Με την προσθήκη αυτή, δημιουργείται ένας πυρήνας ναυτικής ισχύος που, σύμφωνα με τις πηγές, δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του Στόλου.

Η τρίτη φρεγάτα «Φορμίων» και τα χρονοδιαγράμματα

Παράλληλα με τις εξελίξεις για τον «Νέαρχο», η τρίτη φρεγάτα του προγράμματος, ο «ΦΟΡΜΙΩΝ», συνεχίζει τις δικές της δοκιμές ανοιχτά της θάλασσας. Οι δοκιμές αυτές αποτελούν ένα κρίσιμο στάδιο πριν την ολοκλήρωση και την παράδοσή του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο χρόνος άφιξης του «Φορμίωνα» στο ελληνικό δυναμικό έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027. Το πιθανότερο διάστημα για την ένταξή του στον Στόλο τοποθετείται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του ίδιου έτους, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα των νέων φρεγατών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιχειρησιακές δυνατότητες

Η παραλαβή ενός τέτοιου πλοίου δεν αποτελεί απλώς μια προσθήκη ποσοτικού χαρακτήρα στο δυναμικό του Στόλου, αλλά μια ριζική ποιοτική αναβάθμιση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στο σύγχρονο ψηφιακό πεδίο μάχης. Η FDI Belharra έχει εκτόπισμα που αγγίζει τους 4.500 τόνους και μήκος περίπου 122 μέτρα.

Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης μέγιστης ταχύτητας 27 κόμβων. Το ψηφιακό ραντάρ Sea Fire, το οποίο θεωρείται το ισχυρότερο που τοποθετείται σήμερα σε ευρωπαϊκό πολεμικό πλοίο, προσδίδει δυνατότητες ανίχνευσης εκατοντάδων στόχων ταυτόχρονα σε τεράστιες αποστάσεις, καλύπτοντας πλήρως όχι μόνο το Αιγαίο αλλά και τα βάθη της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε συνδυασμό με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν περιοχή αντιαεροπορικής προστασίας πολλαπλών επιπέδων, το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά για πρώτη φορά την ικανότητα «area denial». Αυτή η ικανότητα σημαίνει την απαγόρευση περιοχής σε εχθρικά αεροσκάφη και βλήματα, ενισχύοντας σημαντικά την άμυνα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos