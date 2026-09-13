Η κυβέρνηση αλλάζει τακτική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά μετά τη ΔΕΘ

Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία για την τρέχουσα θητεία της κυβέρνησης, δεν επιφύλαξε ιδιαίτερες εκπλήξεις όσον αφορά τις οικονομικές εξαγγελίες. Ωστόσο, μια απρόσμενη εξέλιξη ήταν το «άνοιγμα πυρός» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σηματοδοτώντας μια αλλαγή τακτικής από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Τα οικονομικά μέτρα και τα διακυβεύματα των εκλογών

Στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρουσίασε μέτρα που αγγίζουν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρωθυπουργός, κατά την παρουσία του στην έκθεση, έθεσε ουσιαστικά τα διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών, περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση.

Η κυβέρνηση αναμένει πλέον τις νέες δημοσκοπήσεις, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των εξαγγελιών και της συνολικής της παρουσίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η απρόσμενη επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά

Το μόνο στοιχείο από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ που προκάλεσε μια κάποια έκπληξη ήταν η επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Έπειτα από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπιζαν τον πρώην πρωθυπουργό «με το γάντι», φάνηκε σαν να δίνεται σύνθημα στη «γαλάζια» παράταξη για επίθεση εναντίον του Μεσσήνιου πολιτικού.

Αυτή η αλλαγή στάσης έγινε εμφανής σχεδόν από την πρώτη στιγμή, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και του προκατόχου του.

Οι αιχμηρές δηλώσεις του πρωθυπουργού

Ερωτηθείς σχετικά με ένα αναμενόμενο κόμμα Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης».

Ο πρωθυπουργός συνέχισε, τονίζοντας: «Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχθηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Ν.Δ. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του».

Η άμεση και έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά

Η αποστροφή αυτή του λόγου του πρωθυπουργού προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο σημείωνε ότι «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης».

Στο ίδιο βίντεο, ο Αντώνης Σαμαράς πρόσθεσε: «Όπως τότε, όταν οκτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης».

Αιφνιδιασμός στο «γαλάζιο» στρατόπεδο και αλλαγή τακτικής

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «γαλάζιο» στρατόπεδο υπήρξε αιφνιδιασμός τόσο από την ταχύτητα όσο και από την ένταση της απάντησης του πρώην πρωθυπουργού. Το βίντεο του Αντώνη Σαμαρά ανέβηκε στο διαδίκτυο πριν καν τελειώσει η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, όπως επισήμαναν κυβερνητικές και κομματικές πηγές στο «Ποντίκι», η ουσία δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία αλλάζουν τακτική και περνούν στην επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός, είτε ο ίδιος είτε μέσω συνεργατών του, «έριχνε μπαλωθιές» και ουσιαστικά έπαιρνε θέση στο πολιτικό παίγνιο, με τους «γαλάζιους» να συζητούν ακόμα και ενδεχόμενα επιστροφής του στο κόμμα.

Τώρα, πλέον, κάθε τέτοια συζήτηση τελειώνει και ο Μεσσήνιος πολιτικός θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικός αντίπαλος, ο οποίος θα πρέπει να φθαρεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Με πληροφορίες από: Topontiki