Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πάντρεψε τον Ρουμάνο υπουργό Οικονομικών στο Βουκουρέστι

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η σύζυγός του, Δήμητρα, έγιναν κουμπάροι στον γάμο του υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε, με τη Μαρία Μιχάλι. Το μυστήριο τελέστηκε το Σάββατο (12/9/26) στο Βουκουρέστι, σε στενό κύκλο συγγενών, φίλων και συνεργατών. Η τελετή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ρουμανικών και ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης.

Το μυστήριο στον Ιερό Ναό Cașin

Ο γάμος του Ρουμάνου υπουργού Οικονομικών, Αλεξάντρου Ναζάρε, με τη Μαρία Μιχάλι πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (12/9/26) στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι. Το ιερό μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Cașin, ο οποίος αποτελεί μία από τις ιστορικές εκκλησίες της πόλης.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Δήμητρα. Η τελετή έλαβε χώρα παρουσία στενού κύκλου συγγενών, φίλων και συνεργατών των νεονύμφων.

Ο ρόλος του Έλληνα κουμπάρου και η φιλία των υπουργών

Λόγω της παρουσίας του Έλληνα κουμπάρου, Κυριάκου Πιερρακάκη, ένα σημαντικό μέρος της ακολουθίας του μυστηρίου τελέστηκε και στα ελληνικά. Αυτό προσέδωσε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην τελετή, αναδεικνύοντας τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Τους δύο υπουργούς, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Αλεξάντρου Ναζάρε, συνδέει μια προσωπική φιλία πολλών ετών, πέρα από τη στενή συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι επίσης Πρόεδρος του Eurogroup, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς τους.

Το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και οι προσκεκλημένοι

Ο γάμος συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τόσο των ρουμανικών όσο και των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης. Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία βρέθηκαν από νωρίς στον χώρο της εκκλησίας, καταγράφοντας την άφιξη του ζευγαριού, των κουμπάρων και των προσκεκλημένων.

Μετά τη θρησκευτική τελετή, θα ακολουθήσει γαμήλιο δείπνο, στο οποίο αναμένεται να παραστούν συγγενείς, φίλοι και προσκεκλημένοι του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δείπνο προβλέπεται να δώσει το «παρών» και ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, Nicușor Dan.

Η πορεία του Ρουμάνου υπουργού Αλεξάντρου Ναζάρε

Ο Αλεξάντρου Ναζάρε, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1980, κατάγεται από το Ονέστι της Ρουμανίας και προέρχεται από οικογένεια εκπαιδευτικών. Οι σπουδές του ξεκίνησαν με Πολιτικές Επιστήμες στο Βουκουρέστι, ενώ τις συνέχισε στο Βερολίνο, όπου σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και Πολιτική Θεωρία. Απέκτησε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση από τη Σχολή Hertie του Βερολίνου.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε ως σύμβουλος στο ρουμανικό υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Στη συνέχεια, διετέλεσε σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από ευρωβουλευτής σε υπουργικές θέσεις

Το 2008, ο Αλεξάντρου Ναζάρε εξελέγη ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Φιλελεύθερο Κόμμα, αποτελώντας τον νεότερο Ρουμάνο εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αργότερα, απέκτησε κυβερνητική εμπειρία, αρχικά ως υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Το 2012, ανέλαβε τη θέση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών. Το 2020, ως ειδικός εκπρόσωπος της ρουμανικής κυβέρνησης, ηγήθηκε της προσπάθειας της χώρας να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για την Κυβερνοασφάλεια, με τη Ρουμανία να κερδίζει τελικά τον διαγωνισμό έναντι έξι άλλων χωρών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis