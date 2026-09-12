Ο γρίφος της Κριστίν Λαγκάρντ και οι φήμες για τις προεδρικές εκλογές

Έντονο παρασκήνιο αναπτύσσεται γύρω από την πιθανή υποψηφιότητα της Κριστίν Λαγκάρντ στις Προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027. Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις από την ίδια, οι φήμες και τα σενάρια που τη θέλουν να διεκδικεί την προεδρία απέναντι στη Μαρίν Λεπέν πληθαίνουν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιμένει ότι δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο πίσω από τις κινήσεις της, ωστόσο οι δημόσιες εμφανίσεις της και η αυξανόμενη συζήτηση στη Γαλλία τροφοδοτούν συνεχώς τις εικασίες.

Οι φήμες και οι διαψεύσεις

Η Κριστίν Λαγκάρντ, αν και αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά της, βλέπει το όνομά της να μπαίνει ολοένα και πιο έντονα στη συζήτηση για τις επόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές. Οι εικασίες για την πολιτική της επιστροφή και την πιθανή πρόωρη αποχώρησή της από την ΕΚΤ έχουν ενταθεί, παρά τις προσπάθειές της να τις διασκεδάσει.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της, η πρόεδρος της ΕΚΤ ενθάρρυνε μάλιστα τους δημοσιογράφους που είχαν ταξιδέψει για να καλύψουν την υποτιθέμενη πολιτική της επιστροφή, να μαζέψουν τα πράγματά τους νωρίς, υποσχόμενη ότι θα απογοητευτούν. Ωστόσο, αυτή η στάση δεν φαίνεται να ανακόπτει τη δυναμική των σεναρίων που κυκλοφορούν.

Η εμφάνιση στη Νορμανδία

Ένα από τα γεγονότα που τροφοδότησαν τις φήμες ήταν η παρουσία της Κριστίν Λαγκάρντ ως ειδικής προσκεκλημένης στη «Fête de la Pomme», μια πολιτική εκδήλωση με θέμα το μήλο, που διοργανώθηκε από τον περιφερειάρχη της Νορμανδίας, Ερβέ Μορέν. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Manoir de la Fortière, ένα κτίριο του 15ου αιώνα, ένα ασυνήθιστο μέρος για ομιλία κεντρικού τραπεζίτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Λαγκάρντ απέφυγε συστηματικά τις ερωτήσεις που αφορούσαν τη συμμετοχή της στον γαλλικό προεδρικό αγώνα και την ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Ερβέ Μορέν δήλωσε ότι προσπαθούσε να την προσκαλέσει εδώ και χρόνια, αλλά κατάφερε να το πραγματοποιήσει μόλις φέτος, προσθέτοντας ότι «όλοι χαίρονται που σας έχουμε εδώ και συνειδητοποίησα πόσο εξαιρετική είναι η φήμη σας».

Ενδείξεις πολιτικής εμπλοκής

Παρά τις επίσημες διαψεύσεις, υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ είναι ολοένα και πιο έτοιμη να αναμειχθεί στην προεκλογική εκστρατεία. Η Λαγκάρντ είχε υποσχεθεί να παραμείνει στη θέση της τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027.

Μία ακόμη κίνηση που ενισχύει τα σενάρια είναι η ανακοίνωση, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι θα εκδώσει την πρώτη της αυτοβιογραφία. Το βιβλίο, με τίτλο «Lady First», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στην εικόνα της δημόσιας παρουσίας της.

Θέσεις και συνεργασίες

Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει ήδη τοποθετηθεί σε ζητήματα που αφορούν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Συγκεκριμένα, απέρριψε την πρόταση του υποψηφίου της γαλλικής ακροαριστεράς, Ζαν-Λυκ Μελένσον, για τη διαγραφή του δημόσιου χρέους, σηματοδοτώντας την εμπλοκή της στον πολιτικό διάλογο.

Η είσοδός της στην πολιτική είχε γίνει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ζακ Σιράκ. Ο Ερβέ Μορέν, ο οποίος διοργάνωσε την εκδήλωση στη Νορμανδία, είχε συνεργαστεί με τη Λαγκάρντ όταν και οι δύο κατείχαν υπουργικά αξιώματα υπό τον συντηρητικό πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί. Η συνεργασία τους περιελάμβανε και την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, γεγονός που αναδεικνύει την εμπειρία της σε κρίσιμες θέσεις.

Παρά την άρνηση της Λαγκάρντ να απαντήσει ευθέως για τη συμμετοχή της στην προεκλογική εκστρατεία, οι συμμετέχοντες στην ετήσια πολιτική συγκέντρωση του Μορέν δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο αυτό, διατηρώντας ζωντανό τον γρίφο γύρω από τις προθέσεις της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis