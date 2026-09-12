Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή την Τρίτη

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ. Η τελετή θα λάβει χώρα στο προαύλιο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), σε έναν χώρο που βρίσκεται πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Η σχετική ενημέρωση για την τελετή δόθηκε από το ΚΚΕ.

Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού

Η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή έχει χαρακτηριστεί ως πολιτική και θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:30. Ο χώρος που επιλέχθηκε για την εκδήλωση είναι το προαύλιο του ΣΦΕΑ, του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, μια επιλογή που υπογραμμίζει τη διαδρομή του εκλιπόντος στον αντιδικτατορικό αγώνα.

Το προαύλιο του ΣΦΕΑ βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και σε άμεση γειτνίαση με το Μέγαρο Μουσικής. Η ανακοίνωση για την τελετή και τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής της έγινε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο οποίο ο Σπύρος Χαλβατζής αφιέρωσε δεκαετίες της ζωής του.

Η μακρά πορεία του στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ

Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε ένα ιστορικό στέλεχος που συνέδεσε το όνομά του με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για δεκαετίες. Η δράση του δεν περιορίστηκε μόνο στο ΚΚΕ, καθώς νωρίτερα είχε διατελέσει και γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ), αφήνοντας το στίγμα του στην οργάνωση της νεολαίας.

Γεννημένος το 1947 στην Κοζάνη, ο Σπύρος Χαλβατζής ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή από νεαρή ηλικία. Η προσήλωσή του στις ιδέες και τους αγώνες της Αριστεράς τον οδήγησε σε θέσεις ευθύνης και τον ανέδειξε σε μια σημαντική μορφή για το κόμμα και τους συντρόφους του.

Οι διώξεις και οι εξορίες επί δικτατορίας

Η δράση του Σπύρου Χαλβατζή δεν πέρασε απαρατήρητη από το δικτατορικό καθεστώς. Το 1967, συνελήφθη από τη δικτατορία, καθώς εκείνη την περίοδο κατείχε την ιδιότητα του γραμματέα της Νεολαίας Λαμπράκη στον νομό Καστοριάς. Η σύλληψή του οδήγησε σε μια σειρά εξοριών, αρχικά στη Γυάρο, στη συνέχεια στη Λέρο και τέλος στον Ωρωπό, μέρη που αποτέλεσαν τόπους βασανιστηρίων και διώξεων για πολλούς αντιστασιακούς.

Η περίοδος των διώξεων δεν τελείωσε εκεί για τον Σπύρο Χαλβατζή. Τον Νοέμβριο του 1973, μόλις μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, εξορίστηκε για δεύτερη φορά, και πάλι στη Γυάρο. Αυτή η δεύτερη εξορία υπογράμμισε την αδιάκοπη δράση του και την επιμονή του στους αγώνες ενάντια στο καθεστώς, ακόμα και μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Η προσφορά του στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών

Πέρα από την ενεργό του συμμετοχή στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ, ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε και μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Η προσωπική του εμπειρία από τις διώξεις και τις εξορίες τον καθιστούσε ιδανικό για να προσφέρει σε αυτόν τον Σύνδεσμο, ο οποίος είχε ως σκοπό την υποστήριξη και την ανάδειξη των αγώνων των αντιστασιακών.

Στο πλαίσιο του ΣΦΕΑ, ο Σπύρος Χαλβατζής υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμβάλλοντας ενεργά στη λειτουργία και τους στόχους του Συνδέσμου. Η δράση του στον ΣΦΕΑ αποτελεί ένα ακόμα κεφάλαιο στην πλούσια πολιτική του διαδρομή, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή του στους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Με πληροφορίες από: Topontiki