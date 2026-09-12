Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ: Από το «Μητσοτάκης ή χάος» στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν»

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρέθηκε η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, η εργασία, οι συντάξεις, η φορολογία και το κράτος. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και την τρέχουσα κατάσταση της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες αλλαγές.

Η κρισιμότητα της στιγμής και η ανάγκη αλλαγής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την ομιλία του υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρούσας περιόδου, δηλώνοντας πως «τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων». Επισήμανε την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «για το καλό της κοινωνίας κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα».

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, η χώρα δεν κατάφερε να κάνει το άλμα που είχε ανάγκη, ούτε να γίνει πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις. Τόνισε ότι η οικονομία δεν έγινε πιο δυναμική και παραγωγική, ενώ η κοινωνία δεν έγινε πιο δίκαιη. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν έκλεισε το χάσμα από τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα την προσπερνούν ακόμα και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν πίσω της.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι κάποιος μένει στην ίδια θέση, αλλά ότι υποχωρεί. Αυτή ακριβώς την κατάσταση περιέγραψε ως την τρέχουσα πραγματικότητα της χώρας.

Η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σκιαγράφησε μια ανησυχητική εικόνα της ελληνικής κοινωνίας, αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία. Πάνω από ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Όσον αφορά τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι σχεδόν ένας στους πέντε από όσους χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα δεν μπόρεσε να την εξασφαλίσει. Το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους παραμένει έντονο, καθώς σχεδόν έξι στα δέκα ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα. Στον τομέα της εκπαίδευσης, σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως τόνισε, αποτελούν βιώματα του ελληνικού λαού.

Το δημογραφικό πρόβλημα και η συρρίκνωση της χώρας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στην «ανοιχτή πληγή του δημογραφικού». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, καταγράφηκαν σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε μία πενταετία. Αυτό το φαινόμενο έχει άμεσες επιπτώσεις και στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν σε μία τριετία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε αυτή την κατάσταση ως την εικόνα μιας χώρας που συρρικνώνεται και μιας περιφέρειας που «αργοπεθαίνει».

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική και την επικοινωνία

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι μπροστά στη χώρα ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι αυτός που ήδη βαδίζουμε, όπου τα προβλήματα αφήνονται να μεγαλώνουν, κρυμμένα πίσω από «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μένει θεατής στη ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης και ότι αφήνει τα ολιγοπώλια ανεξέλεγκτα.

Πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδοτεί, τελικά, μια πανάκριβη και ανασφαλή ζωή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε επίσης ότι, σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση «επιστρατεύει και τον φόβο».

Η ένταση της αντιπαράθεσης: Από το «χάος» στον «Ερντογάν»

Στο πλαίσιο της κριτικής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε δηλώσεις της κυβέρνησης, λέγοντας ότι έφτασαν στο σημείο να πουν πως αν φύγουν από το Μαξίμου, «θα γίνει ντου από τους απέναντι». Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «απόλυτη φαιδρότητα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι από το σύνθημα «Μητσοτάκης ή χάος», η κυβέρνηση έφτασε στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». Απευθυνόμενος στους «κύριους της Νέας Δημοκρατίας», τους κάλεσε να δείξουν «λίγη ντροπή» και τους χαρακτήρισε «επικίνδυνους».

Απέναντι σε αυτή την «παρακμή», ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε έναν «άλλο δρόμο», τον δρόμο της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης. Κατέληξε λέγοντας ότι «μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών» και ότι «μπορούμε να αντιμετωπίσου».

Με πληροφορίες από: Topontiki