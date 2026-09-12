Αποκαλύψεις για το παρελθόν βουλευτών της AfD στη Γερμανία

Λίγες ημέρες μετά την ιστορική εκλογική της νίκης στη Σαξονία-Άνχαλτ, το γερμανικό κόμμα AfD βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων που αφορούν το παρελθόν ορισμένων από τους εκλεγμένους βουλευτές του. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν φέρει στο φως πληροφορίες για πρόσωπα με αμφιλεγόμενο βιογραφικό, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην αξιωματικού της Στάζι και ενός πρώην ηθοποιού πορνογραφικών ταινιών. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για βουλευτές που ερευνώνται για πιθανές διασυνδέσεις με απαγορευμένες ακροδεξιές οργανώσεις.

Αμφιλεγόμενα βιογραφικά στο κρατικό κοινοβούλιο

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης που διοργάνωσε ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Μαγδεβούργο, την Πέμπτη. Συνολικά, 39 βουλευτές θα εκπροσωπήσουν εκλογικές περιφέρειες σε ολόκληρη τη Σαξονία-Άνχαλτ στο κρατικό κοινοβούλιο.

Μεταξύ αυτών των βουλευτών, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει την περίπτωση ενός άνδρα που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου και να έχει πλαστογραφήσει τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Επίσης, ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι συγκαταλέγεται στους εκλεγμένους, ενώ αρκετά μέλη αποτελούν αντικείμενο ποινικής έρευνας λόγω της φερόμενης συμμετοχής τους σε νεοναζιστικές οργανώσεις.

Η περίπτωση του πρώην ηθοποιού πορνογραφικών ταινιών

Ένας από τους εκλεγμένους βουλευτές, ο οποίος φέρεται να ήταν ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για μαζική κλοπή κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο. Η ιδιότητά του ως ηθοποιού πορνογραφικών ταινιών επιβεβαιώθηκε από δικαστήριο, αφού ο ίδιος είχε αμφισβητήσει τους αρχικούς ισχυρισμούς μιας τοπικής εφημερίδας.

Επιπλέον, ο ίδιος βουλευτής είχε αποβληθεί από πανεπιστήμιο, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριό του, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Die Zeit». Ο βουλευτής δηλώνει ότι επανεντάχθηκε μετά από νομική προσφυγή, προσθέτοντας μια ακόμη πτυχή στο αμφιλεγόμενο παρελθόν του.

Ο πρώην αξιωματικός της Στάζι

Ένας άλλος εκλεγμένος βουλευτής, ηλικίας 78 ετών, ο οποίος κέρδισε άμεση εντολή στην εκλογική του περιφέρεια, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστό ως Στάζι. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορούσε τους πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας που επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν μόνιμα.

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο προβληματισμού σχετικά με τα βιογραφικά των νέων βουλευτών του κόμματος, δεδομένου του ιστορικού ρόλου της Στάζι στην πρώην Ανατολική Γερμανία.

Έρευνες για διασυνδέσεις με ακροδεξιές οργανώσεις

Δύο βουλευτές της AfD αντιμετωπίζουν έρευνες για κατηγορίες ότι προσπάθησαν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες της απαγορευμένης ακροδεξιάς οργάνωσης «Artgemeinschaft». Η «Artgemeinschaft» είναι μια νεοπαγανιστική ομάδα που έχει υιοθετήσει εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες, καθιστώντας τις κατηγορίες ιδιαίτερα σοβαρές.

Ο νεότερος από τους δύο κατηγορούμενους βουλευτές αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τα όπλα, σύμφωνα με την εισαγγελία. Και οι δύο βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεσμοί με εξτρεμιστικές ομάδες

Μια έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού ZDF αποκάλυψε επίσης ότι ορισμένοι εκλεγμένοι υπουργοί της AfD, οι οποίοι ήταν μέλη και της προηγούμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, είχαν δεσμούς με ακροδεξιές εξτρεμιστικές ομάδες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρόσωπα που είχαν υπάρξει μέλη της οργάνωσης «Γερμανική Νεολαία Πιστή στην Πατρίδα» (HDJ), η οποία αργότερα κηρύχθηκε παράνομη.

Σε κάποιο στάδιο, ένας από αυτούς τους βουλευτές είχε ηγηθεί της οργάνωσης HDJ. Επιπλέον, ένας σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD είχε επίσης δεσμούς με τέτοιες ομάδες, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις διασυνδέσεις του κόμματος με τον ακροδεξιό εξτρεμισμό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis