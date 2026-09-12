Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (12.9.26) στο Καστελόριζο, όπου ανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής στο ακριτικό νησί μέσα στην επόμενη τετραετία. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο δημαρχείο Μεγίστης, εξετάστηκε ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο που περιλαμβάνει 37 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Κεντρικός στόχος είναι η προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο νησιωτικό σύμπλεγμα.

Δέσμευση για την επόμενη τετραετία

Ο πρωθυπουργός, μετά το πέρας της σύσκεψης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η δική μου δέσμευση είναι σαφής: μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες». Τόνισε επίσης ότι πολλά έργα βρίσκονται ήδη στη διαδικασία της ωρίμανσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον δήμαρχο και την ομάδα του για την ουσιαστική συζήτηση, εκφράζοντας τη χαρά του που βρέθηκε στο Καστελόριζο, επ’ ευκαιρία και μιας πολύ σημαντικής αυριανής εορτής. Επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο την ευημερία και την ανάπτυξη του τόπου.

Το κυβερνητικό σχέδιο για το σύμπλεγμα της Μεγίστης

Το κυβερνητικό σχέδιο για το Καστελόριζο και ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης περιλαμβάνει συνολικά 37 έργα, με προϋπολογισμό 27 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν σε κρίσιμους τομείς όπως οι υποδομές, η ύδρευση και η αποχέτευση, η ενέργεια, η διαχείριση των απορριμμάτων, η στέγαση, η υγεία και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης τέθηκαν το πλέγμα των έργων υποδομής, οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τα κίνητρα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερους μόνιμους κατοίκους στο ακριτικό σύμπλεγμα.

Συγκεκριμένα έργα υποδομής και περιβάλλοντος

Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης και συζητήθηκαν αναλυτικά, περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του λιμανιού, η οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης της ύδρευσης. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη για ποιοτική στέγαση των δημόσιων λειτουργών που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση έργων με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτά περιλαμβάνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων με τη λογική του «zero waste», καθώς και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκών, για την υποστήριξη της ηλεκτροπαραγωγής στο νησί. Για όλα αυτά τα έργα, υπάρχει συντονισμός κεντρικά με τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη.

Στήριξη για την υγεία και την ανάπτυξη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη γενναιόδωρη συμβολή του Προέδρου της Βουλής και της Βουλής των Ελλήνων, οι οποίοι θα αναλάβουν την αποκατάσταση κάποιων χώρων και σπιτιών. Στόχος είναι, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, να στεγαστούν οι γιατροί που επιλέγουν να έρθουν στο Καστελόριζο, σε αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι το νησί θα συνεχίσει να ευημερεί, να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και να αναπτύσσεται. Κυρίως, να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, στους νέους Καστελοριζιούς, να μπορούν να ζήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους, έναν τόπο με ξεχωριστό ιστορικό βάρος.

Επίσκεψη σε Ρω και Στρογγύλη

Πριν από τη σύσκεψη στο δημαρχείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τη Ρω και τη Στρογγύλη. Έτσι, έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφτηκε τα συγκεκριμένα ακριτικά νησιά, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους.

Κατά την επίσκεψή του στη Ρω, ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Είδε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ επισκέφθηκε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader