Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη 90ή ΔΕΘ: «Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΔΕΘ–HELEXPO. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του, ο κ. Ανδρουλάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την πολιτική στρατηγική του κόμματός του, εστιάζοντας σε προγραμματικές θέσεις και την ετοιμότητα για διακυβέρνηση.

Περιήγηση στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιήγησή του από τα περίπτερα μέσων ενημέρωσης. Στη διαδρομή του, δοκίμασε ένα κοκτέιλ με ρετσίνα, ενώ επισκέφθηκε και το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου οι άνθρωποι της ομάδας του προσέφεραν αναμνηστικά δώρα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής βρέθηκε στο περίπτερο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Εκεί, τον υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, Άρης Παναγιωτίδης, ο οποίος του παρέδωσε συμβολικά δώρα και τον ενημέρωσε για το ERTFLIX και τις δυνατότητες του ραδιοφώνου της νέας εποχής.

Μηνύματα από τον 102 fm της ΕΡΤ3

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε ζωντανά στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, τον 102 fm, όπου αναφέρθηκε στην επικείμενη ομιλία του στο Βελλίδειο. Τόνισε ότι εκεί θα παρουσιάσει το πρώτο προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αφορά τις ενέργειες που θα αναλάβει το κόμμα τους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης, μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα πρώτα νομοσχέδια που προτίθεται να φέρει. Όπως υπογράμμισε, αυτά θα αφορούν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση στην οικονομική πολιτική.

Προγραμματικές δεσμεύσεις για την οικονομία και το δημογραφικό

Στις προγραμματικές του δεσμεύσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης συμπεριέλαβε την κατάργηση της golden visa, ένα μέτρο που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναθεώρησης των πολιτικών που αφορούν την αγορά ακινήτων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ταμείου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Το ταμείο αυτό, όπως διευκρίνισε, θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών, υπογραμμίζοντας την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ για αναδιανομή του πλούτου και στήριξη κοινωνικών αναγκών.

Πολιτική αντιπαράθεση και στόχοι του ΠΑΣΟΚ

Η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη κορυφώνεται με την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου και τη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, στο φινάλε της 90ής ΔΕΘ. Ο βασικός στόχος είναι να εμφανιστεί όχι απλώς ως αρχηγός ενός ιστορικού κόμματος της αντιπολίτευσης, αλλά ως επικεφαλής μιας παράταξης έτοιμης να κυβερνήσει.

Η ομιλία του αναμένεται να δομηθεί γύρω από την έννοια της «πολιτικής αλλαγής με πρόγραμμα και ήθος», μια θέση που ο κ. Ανδρουλάκης είχε αναδείξει και στην πρόσφατη εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Θα επιχειρήσει να αντιπαραθέσει στο κυβερνητικό αφήγημα των επιδομάτων και των φορολογικών παρεμβάσεων ένα διαφορετικό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.

Απάντηση στην κυβερνητική πολιτική και προτεραιότητες

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Το ΠΑΣΟΚ θα απαντήσει ότι η χώρα χρειάζεται μόνιμες αλλαγές και όχι έκτακτες επιταγές. Δίνει έμφαση στην αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, στην προστασία της εργασίας, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, θέτοντας αυτές τις προτεραιότητες ως βασικούς πυλώνες της πολιτικής του.

Στις κεντρικές προγραμματικές αιχμές αναμένεται να βρεθεί και το στεγαστικό, με πρόταση για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, αύξηση της προσφοράς προσιτών ακινήτων, περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση και αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα αυτό.

Με πληροφορίες από: Topontiki