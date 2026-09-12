Δημοσκόπηση Prorata: Δύο στους τρεις ζητούν πολιτική αλλαγή

Μια νέα δημοσκόπηση που διενήργησε η Prorata, για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», φέρνει στο φως μια ευρεία απαίτηση για πολιτική αλλαγή. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα δύο τρίτα της κοινωνίας εκφράζουν την επιθυμία για αλλαγή στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η έρευνα σκιαγραφεί ένα περιβάλλον έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, με την ακρίβεια να παραμένει το κορυφαίο πρόβλημα για τους πολίτες.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια και τα κυρίαρχα προβλήματα

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Prorata υπογραμμίζουν ένα κλίμα έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Περίπου δύο στους τρεις πολίτες, δηλαδή τα δύο τρίτα της κοινωνίας, ζητούν κυβερνητική αλλαγή, αναδεικνύοντας μια σαφή τάση για μεταβολή στο πολιτικό σκηνικό.

Ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες αναδεικνύεται με μεγάλη διαφορά η ακρίβεια, καθώς αναφέρεται από περίπου οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες. Ακολουθούν σε σειρά σημασίας ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη, τη διαφθορά και τη διαφάνεια. Επίσης, τα εργασιακά ζητήματα και τα προβλήματα που σχετίζονται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) καταγράφονται ως σημαντικές αιτίες δυσαρέσκειας.

Η πρόθεση ψήφου και οι διαφορές των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25,5%. Η διαφορά της από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛΑΣ, ανέρχεται σε εννέα μονάδες, καθώς η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 16,5% των προτιμήσεων. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με ποσοστό 9%.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης αυξημένη επιρροή για το επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται συγκεκριμένα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου για αυτό το κόμμα.

Άνοδος για την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ

Μικρή άνοδο στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Ελληνική Λύση, η οποία φτάνει το 8%. Παρόμοια, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) σημειώνει επίσης μια μικρή αύξηση στην επιρροή του, συγκεντρώνοντας 6% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων.

Αυτά τα ποσοστά τοποθετούν και τα δύο κόμματα πάνω από το όριο του 3% που απαιτείται για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενισχύοντας την παρουσία τους στο πολιτικό φάσμα.

Κόμματα που εξασφαλίζουν είσοδο στη Βουλή

Πέρα από τα παραπάνω κόμματα, η δημοσκόπηση της Prorata δείχνει ότι και άλλες πολιτικές δυνάμεις κινούνται πάνω από το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 3%. Σε αυτά περιλαμβάνεται το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο καταγράφει ποσοστό 4,5%.

Η «Φωνή Λογικής» συγκεντρώνει 4% των προτιμήσεων, ενώ η «Πλεύση Ελευθερίας» φτάνει το 3,5%. Τέλος, το ΜέΡΑ25 καταγράφει ακριβώς το όριο του 3%, εξασφαλίζοντας επίσης την είσοδό του στη Βουλή, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Κόμματα κάτω από το όριο του 3%

Αντίθετα, υπάρχουν και κόμματα που, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, δεν καταφέρνουν να φτάσουν το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταγράφει ποσοστό 1,5% στην πρόθεση ψήφου.

Οι «Δημοκράτες» συγκεντρώνουν 1%, ενώ το κόμμα «Νίκη» βρίσκεται στο 0,5%. Τέλος, ένα ποσοστό 4% αποδίδεται σε «άλλα κόμματα» συνολικά, τα οποία επίσης δεν φτάνουν ατομικά το όριο του 3%.

Με πληροφορίες από: Topontiki