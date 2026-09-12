Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Σήμερα έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η απώλειά του έρχεται μετά από μια γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια. Ο Χαλβατζής υπήρξε μια σημαντική μορφή για το ΚΚΕ, με μακρά και ενεργή πορεία στους κόλπους του, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο πολιτικό έργο.

Η μακρά πορεία στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ

Ο Σπύρος Χαλβατζής διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της νεολαίας και του κόμματος. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ), μια θέση στην οποία εκλέχτηκε κατά το 2ο Συνέδριό της και την υπηρέτησε μέχρι το 1986.

Η δράση του δεν περιορίστηκε στη νεολαία, καθώς διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η πρώτη του εκλογή ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής έγινε στο 10ο Συνέδριο του κόμματος, σηματοδοτώντας την αναγνώριση της προσφοράς και της αφοσίωσής του.

Καταγωγή, παιδικά χρόνια και επαγγελματική δραστηριότητα

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στους αγώνες. Από νεαρή ηλικία, συνδύασε τη μόρφωση με την εργασία, αναπτύσσοντας μια ισχυρή σύνδεση με τον κόσμο των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε το επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της Κοζάνης, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως γουνεργάτης στην Καστοριά. Αυτή η εμπειρία διαμόρφωσε την κοσμοθεωρία του και την αταλάντευτη προσήλωσή του στους εργατικούς αγώνες.

Οι διώξεις από τη δικτατορία και η αταλάντευτη στάση

Η πολιτική του δράση τον έφερε αντιμέτωπο με το καθεστώς της δικτατορίας από νωρίς. Ως γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς, συνελήφθη για πρώτη φορά το 1967.

Κατά τη διάρκεια της εξορίας του, πέρασε από σκληρούς τόπους κράτησης και βασανιστηρίων, όπως η Γυάρος, το Λακκί της Λέρου, ο Ωρωπός και η Μακρόνησος. Παρά τις κακουχίες, παρέμεινε πιστός στα ιδανικά του, μέχρι την τελική του απόλυση από τη Γυάρο.

Η δράση του συνεχίστηκε αμείωτη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ξανά τον Νοέμβριο του 1973, μόλις μία εβδομάδα μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Για άλλη μια φορά, εξορίστηκε στη Γυάρο, επιδεικνύοντας ανυποχώρητο φρόνημα. Μετά την οριστική του αποφυλάκιση, συνέχισε να είναι αφοσιωμένος στις τάξεις του ΚΚΕ και στους εργατικούς αγώνες, αποτελώντας παράδειγμα συνέπειας και αγωνιστικότητας.

Σημαντική παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και οικογενειακή ζωή

Πέρα από την κομματική του δράση, ο Σπύρος Χαλβατζής είχε ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε Νομαρχιακός σύμβουλος της Αθήνας για μια οκταετία, από το 1994 έως το 2002, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στους πολίτες.

Αργότερα, εκλέχτηκε Δημοτικός σύμβουλος, θέση την οποία υπηρέτησε από το 2002 έως το 2007, συνεχίζοντας την προσφορά του στα κοινά. Στην προσωπική του ζωή, ήταν παντρεμένος με τη Μαριάνθη Αλειφεροπούλου και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, δημιουργώντας μια οικογένεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos