Η έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη σε ανάρτηση μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αναφερόταν στον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και ταυτόχρονα του ευχόταν τον θάνατο. Ο υπουργός απάντησε δημόσια στον χρήστη που προέβη στην ανάρτηση, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για το επίπεδο της τοξικότητας που παρατηρείται στον δημόσιο διάλογο. Η συγκεκριμένη δημοσίευση συγκέντρωσε μεγάλη απήχηση, γεγονός που οδήγησε τον κ. Γεωργιάδη σε δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με το μίσος στην κοινωνία.

Η ανάρτηση που προκάλεσε την αντίδραση

Αφορμή για την αντίδραση του υπουργού Υγείας αποτέλεσε ένα σχόλιο που εμφανίστηκε στα social media, το οποίο συνέδεε το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Το περιεχόμενο της ανάρτησης ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό, καθώς ευχόταν ουσιαστικά τον θάνατο του υπουργού.

Ο χρήστης είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;». Αυτή η φράση, που περιείχε δημόσια ευχή θανάτου σε βάρος ενός ανθρώπου, προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του κ. Γεωργιάδη.

Η άμεση απάντηση του υπουργού

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν περιορίστηκε στην παρατήρηση της ανάρτησης, αλλά προχώρησε σε δημόσια απάντηση, σχολιάζοντας το περιεχόμενό της. Χαρακτήρισε τη δημοσίευση «χυδαία και αποκρουστική», τονίζοντας ότι δεν επρόκειτο για μια απλή πολιτική επίθεση, αλλά για μια ευχή θανάτου.

Στην απάντησή του, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας». Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε όχι μόνο στο ίδιο το περιεχόμενο της ανάρτησης, αλλά και στο γεγονός ότι αυτή η δημόσια ευχή θανάτου είχε μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο.

Η ανησυχητική απήχηση στα social media

Ιδιαίτερη εντύπωση και προβληματισμό προκάλεσε στον Άδωνι Γεωργιάδη η τεράστια απήχηση που συγκέντρωσε η συγκεκριμένη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση, η οποία ευχόταν τον θάνατο του υπουργού, έλαβε δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις από χρήστες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο ίδιος ο υπουργός, η ανάρτηση συγκέντρωσε περίπου 50.000 likes, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα και 11.227 αναδημοσιεύσεις. Αυτή η μεγάλη απήχηση ενίσχυσε τον προβληματισμό του κ. Γεωργιάδη για το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου και την έκταση του μίσους.

Προβληματισμός για την τοξικότητα και το μίσος

Ο υπουργός Υγείας επανήλθε στο θέμα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το μίσος που, όπως υποστήριξε, έχει αποκτήσει μεγάλη έκταση στον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία είναι «υπερβολικά τοξική».

«Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπός του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει… 50.000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11.227 αναδημοσιεύσεις», σχολίασε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανησυχητική διάσταση του φαινομένου. Η δημόσια αυτή ευχή θανάτου και η απήχησή της τον οδήγησαν σε περαιτέρω σκέψεις.

«Καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τη βαθιά του απογοήτευση για την κατάσταση που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευρύτερα στην κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos