Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ενημερώνει τις ομάδες της Stoiximan GBL για τους νέους κανονισμούς

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΚΕΔ/ΕΟΚ) βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-2027, αναλαμβάνοντας μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σε όλες τις ομάδες της Stoiximan GBL σχετικά με τους νέους κανονισμούς διαιτησίας που θα τεθούν σε ισχύ. Παράλληλα, η ΚΕΔ/ΕΟΚ προχωρά στην αξιολόγηση των κομισάριων, ενώ ανοίγει και τον δρόμο για την ένταξη νέων προσώπων στο σώμα τους.

Ενημέρωση για τους νέους κανονισμούς διαιτησίας

Τις επόμενες ημέρες, η ΚΕΔ/ΕΟΚ θα ξεκινήσει μια σημαντική δράση ενημέρωσης προς τις ομάδες της Stoiximan GBL. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η πλήρης και ξεκάθαρη παρουσίαση των αλλαγών που αφορούν τους νέους κανονισμούς διαιτησίας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Συγκεκριμένα, ένας διαιτητής και ένας καθηγητής διαιτησίας θα επισκεφθούν τις ομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, θα αναλύσουν και θα παρουσιάσουν στους παίκτες και στα προπονητικά επιτελεία τις σημαντικότερες αλλαγές που θα εφαρμοστούν από τη νέα σεζόν. Η δράση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στοχεύει στην απόλυτη κατανόηση των νέων κανονισμών από όλα τα μέλη των ομάδων, με στόχο να περιοριστούν στο ελάχιστο πιθανές παρερμηνείες κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Αξιολόγηση των κομισάριων

Παράλληλα με την ενημέρωση των ομάδων, η ΚΕΔ/ΕΟΚ προχωρά και στην αξιολόγηση των κομισάριων που δραστηριοποιούνται τόσο στη Stoiximan GBL όσο και στις Εθνικές Κατηγορίες. Οι εξετάσεις για την αξιολόγηση αυτή έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σε δύο διαφορετικές πόλεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ενώ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα λάβουν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Το clinic αυτό αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει ως στόχο να αξιολογήσει τις γνώσεις και την ετοιμότητα των κομισάριων, διασφαλίζοντας ότι θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πρόσκληση για την ανάδειξη νέων κομισάριων

Την ίδια στιγμή, η ΚΕΔ/ΕΟΚ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση του σώματος των κομισάριων, απευθύνοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη νέων προσώπων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για νέους ανθρώπους να εισέλθουν στον χώρο της διαιτησίας και να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από μια διαδικασία που περιλαμβάνει προβλεπόμενα μαθήματα και εξετάσεις, να ενταχθούν άμεσα στο σώμα των κομισάριων. Με αυτόν τον τρόπο, η ΚΕΔ/ΕΟΚ επιδιώκει να ανανεώσει και να ενισχύσει το δυναμικό της, εξασφαλίζοντας την επάρκεια και την ποιότητα των στελεχών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των αγώνων.

Στρατηγική επένδυση στην ενημέρωση και εκπαίδευση

Οι συγκεκριμένες δράσεις της ΚΕΔ/ΕΟΚ αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που εστιάζει στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη διαρκή αξιολόγηση. Η ομοσπονδία επενδύει ενεργά σε όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία διεξαγωγής των αγώνων, από τους παίκτες και τους προπονητές μέχρι τους διαιτητές και τους κομισάριους.

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, η ΚΕΔ/ΕΟΚ επιδιώκει να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης των κανονισμών και ετοιμότητας του προσωπικού, συμβάλλοντας στην ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta