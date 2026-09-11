Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών ιδιωτικής κλινικής. Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε τη διαμόρφωση ενός πιο ξεκάθαρου πλαισίου για τις ιατρικές πρακτικές που αφορούν τη μακροβιότητα, επισημαίνοντας την ανάγκη για ρύθμιση σε αυτόν τον τομέα της ιατρικής επιστήμης. Οι δηλώσεις του υπουργού έγιναν σε συνεντεύξεις του στο OPEN και στην ΕΡΤ, όπου ανέλυσε τις προθέσεις του Υπουργείου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι έλεγχοι και η απόκρυψη μηχανημάτων στην υπόθεση Μαζωνάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που φέρονται να είχαν οι γιατροί στον χώρο τους, στο πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη. Ο υπουργός σημείωσε πως είχαν προηγηθεί έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά, όπως προκύπτει, τα εν λόγω μηχανήματα αποκρύπτονταν επιμελώς από τους γιατρούς κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων.

«Απάτη και παρανομία μπορεί να κάνει ο καθένας, πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος, έχει κάνει τρεις φορές έλεγχο. Το έκρυβαν το μηχάνημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια των εμπλεκόμενων να αποφύγουν τον εντοπισμό τους. Η επανειλημμένη διενέργεια ελέγχων στο ίδιο ιατρείο, τρεις φορές συνολικά, υποδηλώνει ότι υπήρχε σοβαρός λόγος για την εντατικοποίηση των ερευνών.

Ο υπουργός Υγείας παρατήρησε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά έλλειψη ελέγχων, αλλά συστηματική απόκρυψη. «Εδώ, δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Επιμελώς το απέκρυπταν. (...) Να μην κυνηγάμε μάγισσες», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ευθύνη βαρύνει όσους απέκρυψαν τα μηχανήματα παρά τους επανειλημμένους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Η ανάγκη για ξεκάθαρο πλαίσιο στις ιατρικές πρακτικές μακροβιότητας

Πέρα από τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη, ο υπουργός Υγείας εξήγησε την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα πιο σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για το κομμάτι του longevity στην Ελλάδα. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία της αντιγήρανσης, της μακροβιότητας και του longevity ως ενός μεγάλου και αναπτυσσόμενου τομέα της ιατρικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η αντιγήρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα αλλά απαγορεύεται να γίνεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος», διευκρίνισε ο υπουργός. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τους υφιστάμενους περιορισμούς και την πρόθεση της κυβέρνησης να ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυτών των πρακτικών εντός του νόμιμου πλαισίου.

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη ρύθμιση του τομέα

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε τη σύσταση μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Ο βασικός στόχος αυτής της επιτροπής θα είναι να εξετάσει και να προτείνει τρόπους για τη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού και σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου για τις ιατρικές πρακτικές που σχετίζονται με τη μακροβιότητα και την αντιγήρανση.

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι η ιατρική επιστήμη, συμπεριλαμβανομένων των βλαστοκυττάρων και των διαφόρων τεχνικών μακροβιότητας, έχει αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς από τα υφιστάμενα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών έχει δημιουργήσει ένα κενό στη νομοθεσία, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή των νόμων στις νέες επιστημονικές εξελίξεις.

«Η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Επ’ ευκαιρία αυτού καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και αυτό θα προσπαθήσω», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου να θέσει σε τάξη τον συγκεκριμένο τομέα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη νομιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Reader