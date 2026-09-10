Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά στο υπουργείο Οικονομικών για την κοστολόγηση του προγράμματός της

Η Αμαλίας, εκπροσωπώντας την ΕΛ.Α.Σ., απάντησε σήμερα με ανακοίνωσή της στην κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών μέσω nonpaper. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για ένα «σίριαλ υπερκοστολόγησης», τονίζοντας τις σημαντικές αποκλίσεις στα ποσά που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Η ΕΛ.Α.Σ. καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030.

Η απάντηση της Αμαλίας στο υπουργείο Οικονομικών

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης ενός nonpaper από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο περιείχε την κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., η Αμαλίας προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση αυτή, η ΕΛ.Α.Σ. εκφράζει την έντονη διαφωνία της με τα παρουσιαζόμενα στοιχεία, κάνοντας λόγο για ένα «σίριαλ υπερκοστολόγησης» που χαρακτηρίζει τις εκτιμήσεις του κυβερνητικού επιτελείου.

Η Αμαλίας υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη κοστολόγηση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά που έχει δει το φως της δημοσιότητας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, με τα ποσά να παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Η ΕΛ.Α.Σ. διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να επιμένει στη διαφάνεια και την ακριβή παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων.

Οι διαδοχικές κοστολογήσεις του προγράμματος

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. αναλύει τις διαφορετικές εκτιμήσεις κόστους που έχουν παρουσιαστεί για το πρόγραμμά της. Αρχικά, ο κ. Κοντογεώργης είχε αναφερθεί σε ένα ποσό της τάξης των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε μια νέα κοστολόγηση, μειώνοντας το εκτιμώμενο κόστος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πιο πρόσφατη εκτίμηση, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, φτάνει στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και αποδίδεται στον κ. Πιερρακάκη. Αυτές οι διαδοχικές και σημαντικά αποκλίνουσες κοστολογήσεις αποτελούν το κεντρικό σημείο της κριτικής της ΕΛ.Α.Σ., η οποία κάνει λόγο για έλλειψη συνέπειας και ακρίβειας στα οικονομικά στοιχεία.

Αιχμές για τον κ. Πιερρακάκη και τις αναθέσεις του ΤΑΑ

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. δεν παραλείπει να εκτοξεύσει ένα «αιχμηρό καρφί» προς τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος παρουσίασε την τελευταία κοστολόγηση των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει πως ο κ. Πιερρακάκης «ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ της τρέχουσας κοστολόγησης και προηγούμενων διαδικασιών που αφορούσαν τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Η ΕΛ.Α.Σ. χρησιμοποιεί αυτή την αναφορά για να ενισχύσει το επιχείρημά της περί «υπερκοστολόγησης» των προγραμμάτων.

Το κάλεσμα για διαφάνεια στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Εν μέσω αυτής της αντιπαράθεσης για την κοστολόγηση, η ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει κατηγορηματικά ότι το δικό της πρόγραμμα θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην πλήρη διαφάνεια και την επίσημη αξιολόγηση των οικονομικών της προτάσεων από τον αρμόδιο θεσμικό φορέα.

Παράλληλα, η ΕΛ.Α.Σ. απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς την κυβέρνηση να ακολουθήσει την ίδια πρακτική. Ζητά από την κυβέρνηση να παρουσιάσει και εκείνη το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών, υποβάλλοντάς τα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για αξιολόγηση.

Απαίτηση για πλήρη παρουσίαση κόστους έως το 2030

Το αίτημα της ΕΛ.Α.Σ. προς την κυβέρνηση δεν περιορίζεται στην απλή κατάθεση των στοιχείων, αλλά επεκτείνεται στην απαίτηση για μια ολοκληρωμένη εικόνα. Συγκεκριμένα, ζητείται από την κυβέρνηση να παρουσιάσει «το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030».

Η ΕΛ.Α.Σ. τονίζει ότι δεν αρκεί η παρουσίαση «μόνο του αριθμού που τη βολεύει», αλλά απαιτείται μια συνολική και μακροπρόθεσμη ανάλυση του οικονομικού αντίκτυπου των κυβερνητικών προτάσεων. Αυτή η απαίτηση υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις οικονομικές δεσμεύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki