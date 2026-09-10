Ηχητικό απρόοπτο στη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Ένα απρόοπτο περιστατικό διατάραξε την ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ο πρώην πρωθυπουργός απαντούσε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου, ξαφνικά, δυνατοί ήχοι μουσικής άρχισαν να ακούγονται εντός της αίθουσας. Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του επιτελείου του κ. Τσίπρα, με στόχο την αποκατάσταση της ησυχίας και τη συνέχιση της συνέντευξης.

Οι δυνατοί ήχοι στην αίθουσα της συνέντευξης

Η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα κυλούσε κανονικά, με τον πρώην πρωθυπουργό να βρίσκεται σε διάλογο με τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, η ηρεμία της αίθουσας διαταράχθηκε από την εμφάνιση απροσδόκητων και έντονων ήχων. Συγκεκριμένα, άρχισαν να ακούγονται όργανα, με το μπάσο να είναι ιδιαίτερα αισθητό, καθώς «δονούσε» ολόκληρη την αίθουσα.

Η ένταση της μουσικής ήταν τόσο υψηλή που έφτασε σε σημείο να είναι οριακά ακουστή και μέσα από τα μικρόφωνα που χρησιμοποιούνταν για τη μετάδοση της συνέντευξης. Αυτή η ηχητική παρεμβολή δημιούργησε μια ασυνήθιστη κατάσταση, επηρεάζοντας την συγκέντρωση τόσο του ομιλητή όσο και των παρευρισκομένων δημοσιογράφων.

Άμεση παρέμβαση του επιτελείου

Αντιμέτωπο με το απρόοπτο αυτό γεγονός, το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού κινήθηκε άμεσα για την αντιμετώπισή του. Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα επιστρατεύτηκαν προκειμένου να εντοπίσουν την πηγή των ήχων και να μεριμνήσουν για τη διακοπή τους.

Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης, υπήρξε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Η επικοινωνία αυτή είχε ως στόχο να ενημερωθεί η δημοτική αρχή για το πρόβλημα και να ζητηθεί η συνδρομή της στην επίλυση του ζητήματος, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου.

Η αποκάλυψη της πηγής: Πρόβα συναυλίας του Αντώνη Ρέμου

Μετά τις σχετικές συνεννοήσεις και τις ενέργειες που έγιναν, αποκαλύφθηκε η αιτία των δυνατών ήχων. Διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πρόβα που διεξαγόταν ενόψει συναυλείας. Συγκεκριμένα, η πρόβα αφορούσε τη συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη Αντώνη Ρέμου.

Η πρόβα αυτή πραγματοποιούνταν σε κοντινή απόσταση από το Βελλίδειο, τον χώρο όπου φιλοξενούνταν η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Η ένταση της μουσικής από την πρόβα ήταν τόσο μεγάλη που οι ήχοι έφτασαν μέχρι την αίθουσα της συνέντευξης, προκαλώντας την αναστάτωση και την προσωρινή διακοπή της.

Η διακοπή της πρόβας και η συνέχεια της συνέντευξης

Έπειτα από τη διαπίστωση της πηγής του προβλήματος και τις απαραίτητες συνεννοήσεις που πραγματοποιήθηκαν, η πρόβα της συναυλίας διακόπηκε. Αυτή η εξέλιξη ήρθε λίγα λεπτά μετά την έναρξη των ηχητικών παρεμβολών, επιτρέποντας την αποκατάσταση της ησυχίας στον χώρο του Βελλιδείου.

Με τη διακοπή των δυνατών ήχων, ο Αλέξης Τσίπρας και οι δημοσιογράφοι μπόρεσαν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη συνέντευξη Τύπου. Το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της εκδήλωσης όπως είχε προγραμματιστεί, μετά την προσωρινή αυτή διακοπή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta