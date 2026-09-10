Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Athens LifeTech Park: Το όραμα για την Ελλάδα του μέλλοντος γίνεται πράξη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens LifeTech Park, το οποίο βρίσκεται στα Σπάτα. Αμέσως μετά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του πάρκου. Κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στις επενδύσεις στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία και στο όραμα για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας στη χώρα.

Επενδύσεις στη φαρμακοβιομηχανία και ο ρόλος της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό το ποσό καταδεικνύει τη δυναμική του κλάδου και τη σημασία του για την εθνική οικονομία.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα διαδραματίζει πλέον έναν σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου. Η παραγωγή αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την Ευρώπη συνολικά, καθώς συμβάλλει στην κατοχύρωση της στρατηγικής της αυτονομίας.

Το Athens LifeTech Park ως γέφυρα του μέλλοντος

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός περιέγραψε το Athens LifeTech Park ως κάτι περισσότερο από έναν απλό χώρο. Δεν είναι μόνο ένας όμορφος χώρος όπου μια εταιρεία μπορεί να διενεργεί προκλινική έρευνα, ούτε απλώς ένας χώρος υποδοχής Start-up επιχειρήσεων ή ένα συνεδριακό κέντρο.

Ουσιαστικά, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πάρκο αποτελεί μια εικόνα από το μέλλον και ταυτόχρονα μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Αυτή η σύνδεση θεωρείται καίρια για την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η υπερεκπροσώπηση των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας, υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα, η παρουσία Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών είναι έντονη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες εξαιρετικά επιτυχημένων Ελλήνων επιστημόνων, καθώς και ιδρυτών εταιρειών, οι οποίοι διέπρεψαν και συνεχίζουν να διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε αυτόν τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Δημιουργία δυναμικού οικοσυστήματος και επαγγελματικών προοπτικών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι βασική επιδίωξη ήταν πάντα η δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ αυτής της κοινότητας των Ελλήνων του εξωτερικού και της Ελλάδας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί και στη χώρα ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας.

Αυτό το οικοσύστημα, όπως επεσήμανε, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές. Με αυτό τον τρόπο, τα νέα παιδιά δεν θα αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να υλοποιούν τα οράματά τους, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στην πατρίδα τους.

Η Ελλάδα του μέλλοντος και η υλοποίηση οραμάτων

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά βλέποντας ότι αυτά τα οποία οραματιζόταν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια, τώρα γίνονται πράξη. Επίσης, δήλωσε ότι του δίνει μια ξεχωριστή ικανοποίηση το γεγονός ότι η κυβέρνηση μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση της Ελλάδας του μέλλοντος.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα του μέλλοντος είναι μια χώρα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας θα μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή. Αυτό περιλαμβάνει καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και τη δυνατότητα που δίνεται στα νέα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ, στην πατρίδα τους.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader