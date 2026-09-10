Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης: Το πρόγραμμα Τσίπρα κοστίζει πάνω από 40 δισ. ευρώ

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αφορά μέτρα με κόστος που ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία. Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που υποστηρίζει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Πηγές του οικονομικού επιτελείου προχώρησαν σε αναλυτική κοστολόγηση του «πακέτου» των μέτρων, κάνοντας λόγο για σημαντική απόκλιση.

Η εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα που κοστίζουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας ισχυρίζεται ότι το συνολικό κόστος του προγράμματός του ανέρχεται σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του είναι «πλήρως παραπλανητικός». Εξηγούν ότι μέτρα με συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια 4 στις ετήσιες κατανομές, ενώ το ετήσιο κόστος ισχύει για κάθε έτος. Αντί να παρουσιάζεται το σωρευτικό κόστος κάθε έτους, όπως γίνεται πάντα στους ετήσιους προϋπολογισμούς και στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, παρουσιάζεται μόνο το επιπλέον οριακό κόστος κάθε έτους.

Ωστόσο, ο δημοσιονομικός χώρος στον οποίο επικαλείται ο κ. Τσίπρας αντιστοιχεί σε σωρευτικό κόστος τετραετίας και όχι στο επιπλέον κόστος κάθε έτους. Οι πηγές του οικονομικού επιτελείου παραθέτουν τις δικές του ποσοτικοποιήσεις, όπως τις δημοσίευσε, για να κατανοήσουν οι πολίτες το μέγεθος της παραπλάνησης.

Οι υπολογισμοί για τις αυξήσεις σε υγειονομικούς

Ένα παράδειγμα που αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές αφορά το κόστος για την αύξηση κατά 500 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία. Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι το κόστος ανέρχεται σε 225 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος. Ωστόσο, ο υπολογισμός των 128.000 εργαζομένων επί 500 ευρώ επί 12 μήνες δίνει 768.000.000 ευρώ.

Με τις εργοδοτικές εισφορές, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι το κόστος αντιστοιχεί σε 900 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το οικονομικό επιτελείο θέτει το ερώτημα πώς αυτό το ετήσιο κόστος διαιρείται δια 4. Στην ομιλία του, ο κ. Τσίπρας είχε δηλώσει ότι «αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο 500 ευρώ τον μήνα τις αποδοχές των γιατρών και νοσηλευτών», πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος ανέρχεται σε 900 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030.

Το κόστος για εκπαιδευτικούς και φάρμακα

Αντίστοιχη ανάλυση γίνεται και για το κόστος της αύξησης κατά 300 ευρώ τον μήνα στους εκπαιδευτικούς, το οποίο ο κ. Τσίπρας εκτιμά σε 210 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος. Το οικονομικό επιτελείο αναφέρει ότι για 200.000 εκπαιδευτικούς, ο υπολογισμός 200.000 επί 500 ευρώ επί 12 μήνες φτάνει τα 720.000.000 ευρώ. Με τις εργοδοτικές εισφορές, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι το κόστος αντιστοιχεί σε 840 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι κυβερνητικές πηγές διερωτώνται πώς αυτό το ετήσιο κόστος διαιρείται δια 4. Ο κ. Τσίπρας είχε υποσχεθεί «μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα», γεγονός που οδηγεί σε κόστος 840 εκατομμυρίων ευρώ από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030.

Σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, ακόμα και αν γινόταν 50% μείωση το 2029 και πλήρης κατάργηση το 2030, ο πίνακας θα έπρεπε να αναγράφει κόστος 450 εκατομμύρια ευρώ το 2029 και 900 εκατομμύρια ευρώ το 2030.

Εθνική Εγγύηση Φροντίδας και προσλήψεις

Για την πρόταση της Εθνικής Εγγύησης Φροντίδας, το οικονομικό επιτελείο δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς ποσοτικοποιείται το κόστος. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το ετήσιο κόστος θα έπρεπε να αναγράφει 336 εκατομμύρια ευρώ το 2030, καθώς πρόκειται για σωρευτικό κόστος.

Τέλος, όσον αφορά τις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, οι πηγές αναφέρουν ότι ακόμα και αν πραγματοποιηθούν 15.000 προσλήψεις το 2029 και άλλες 15.000 προσλήψεις το επόμενο έτος, η κοστολόγηση παρουσιάζει αναντιστοιχίες.

Με πληροφορίες από: News.gr