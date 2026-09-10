Το Υπουργείο Οικονομικών καυτηριάζει την κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ασκεί έντονη κριτική στην κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέτρα με συνολικό κόστος που υπερβαίνει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία παρουσιάζονται ως έχοντα κόστος μόλις 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο υπογραμμίζει πως ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι πλήρως παραπλανητικός.

Η κριτική του Υπουργείου Οικονομικών για την κοστολόγηση

Οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας ισχυρίζεται πως το κόστος του προγράμματός του ανέρχεται σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία. Ωστόσο, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι η πραγματική δαπάνη των μέτρων αυτών ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την ίδια περίοδο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου κάνει λόγο για έναν τρόπο παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων που χαρακτηρίζεται ως πλήρως παραπλανητικός. Το Υπουργείο εξηγεί ότι μέτρα με συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια τέσσερα στις ετήσιες κατανομές, παρόλο που το ετήσιο κόστος αφορά κάθε έτος ξεχωριστά. Επιπλέον, αντί να παρουσιάζεται το σωρευτικό κόστος κάθε έτους, όπως συνηθίζεται στους ετήσιους προϋπολογισμούς και στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, παρουσιάζεται μόνο το επιπλέον οριακό κόστος κάθε έτους.

Παραπλανητική παρουσίαση των δημοσιονομικών μέτρων

Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι ο δημοσιονομικός χώρος στον οποίο επικαλείται ο κ. Τσίπρας αντιστοιχεί σε σωρευτικό κόστος τετραετίας, και όχι στο επιπλέον κόστος κάθε έτους. Αυτή η μεθοδολογία, κατά το Υπουργείο, οδηγεί σε μια στρεβλή εικόνα του πραγματικού οικονομικού αντίκτυπου των προτεινόμενων μέτρων.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφήνεια και διαφάνεια στην παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η ορθή αξιολόγηση των προγραμμάτων. Η πρακτική της διαίρεσης του ετήσιου κόστους και της παράλειψης του σωρευτικού κόστους θεωρείται ότι υποβαθμίζει σημαντικά το συνολικό δημοσιονομικό βάρος.

Συγκεκριμένα παραδείγματα ανακριβειών στην κοστολόγηση

Το Υπουργείο Οικονομικών παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του. Αναφορικά με την καθολική προσχολική αγωγή, το Υπουργείο σημειώνει ότι το σωρευτικό κόστος θα έπρεπε να είναι 600 εκατομμύρια ευρώ και όχι 400 εκατομμύρια ευρώ το 2030, καθώς ο πίνακας που παρουσιάστηκε δεν αναφέρει το σωρευτικό κόστος.

Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τα δωρεάν σχολικά γεύματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το κόστος για το 2029 θα έπρεπε να είναι 165 εκατομμύρια ευρώ αντί για 90 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2030 θα έπρεπε να είναι επίσης 165 εκατομμύρια ευρώ αντί για μηδέν που παρουσιάζεται.

Ερωτήματα για τη βιωσιμότητα και τη διάρκεια των μέτρων

Πέρα από τις ανακρίβειες στην κοστολόγηση, το Υπουργείο Οικονομικών θέτει και ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια και τη βιωσιμότητα ορισμένων προτεινόμενων μέτρων. Συγκεκριμένα, αναρωτιέται εάν ο νέος μόνιμος μηχανισμός για τον ΕΛΓΑ θα σταματήσει το 2029, καθώς εμφανίζεται κόστος το 2028 και στη συνέχεια μηδενίζεται.

Παρόμοια ερωτήματα τίθενται και για τους εποχικούς πυροσβέστες, με το Υπουργείο να διερωτάται εάν θα προσληφθούν το 2027 και στη συνέχεια θα απολυθούν, καθώς το κόστος μηδενίζεται το 2028. Αντίστοιχα, για τις δωρεάν αστικές μετακινήσεις, το Υπουργείο ρωτά εάν θα εφαρμοστούν το 2027 και μετά θα σταματήσουν, δεδομένου ότι το κόστος μηδενίζεται το 2028.

Με πληροφορίες από: Reader