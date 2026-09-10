Η διεθνούς φήμης Βρετανίδα δικηγόρος και σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Η επίσκεψή της πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές συναντήσεις και εκδηλώσεις.

Η υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικηγόρος θα έχει σειρά επαφών με Έλληνες αξιωματούχους και εκπροσώπους της UNESCO, ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Πολιτισμό.

Η παρουσία της Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στην Αθήνα

Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, γνωστή για την ειδίκευσή της στο διεθνές δίκαιο και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισκέπτεται τη χώρα μας σήμερα. Ο κύριος λόγος της παρουσίας της είναι η συμμετοχή της στη Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, έναν θεσμό που προωθεί την παγκόσμια συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού.

Η επίσκεψη της κας Κλούνεϊ στην Αθήνα γίνεται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, κας Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου. Η συγκεκριμένη πρόσκληση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο

Στο πλαίσιο του ταξιδιού της, η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τασούλας συναντά τη διεθνούς φήμης δικηγόρο.

Είχε προηγηθεί συνάντησή τους το 2014, όταν ο κ. Τασούλας κατείχε την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού. Τότε, είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο στο Λονδίνο, στο οποίο εργαζόταν η κα Κλούνεϊ, την εκπόνηση μελέτης. Η μελέτη αυτή αφορούσε τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα, ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την Ελλάδα.

Συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Πολιτισμό

Το απόγευμα, στις 18:00, η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και η κα Κωνστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στους Στύλους Ολυμπίου Διός και το θέμα της θα είναι «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

Στην εν λόγω εκδήλωση, η οποία εστιάζει στη σύγχρονη πρόκληση της τεχνολογίας σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον του κράτους για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 20:30, θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο. Η εκδήλωση αυτή θα φιλοξενηθεί στον εμβληματικό χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος στην περίσταση.

Τα έσοδα από το δείπνο έχουν έναν συγκεκριμένο και σημαντικό σκοπό: θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό. Ο απώτερος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απειλεί την πολιτιστική κληρονομιά των λαών.

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO

Εκτός από τη συνάντηση με την κα Κλούνεϊ, ο κ. Τασούλας θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, στις 14:00, επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO είναι ο Αιγύπτιος αρχαιολόγος και πρώην υπουργός, Χάλεντ Ελ Ενάνι (Khaled El-Enany).

Ο κ. Ελ Ενάνι εξελέγη τον Νοέμβριο του 2025 για τετραετή θητεία, διαδεχόμενος την Οντρέ Αζουλέ. Είναι καθηγητής Αιγυπτιολογίας και έχει διευθύνει σημαντικά μουσεία, όπως το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, φέρνοντας στην θέση του μια πλούσια εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού και της αρχαιολογίας.

Με πληροφορίες από: Reader